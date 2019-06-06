12 июня Несвиж ждет эстафету «Пламя мира» II Европейских игр

В среду, 12 июня, Несвиж встречает эстафету «Пламя мира» II Европейских игр.
В 10.40 участников эстафеты на торжественном открытии мероприятия на Ратушной площади поприветствует председатель Несвижского райисполкома А.З. Ломский.
Маршрут эстафеты пройдет по городу Несвижу от Ратушной площади по улицам Советской и Чкалова до Слуцкой Брамы мимо городского фонтана. Далее участники торжественного шествия проследуют по улицам Ленинской и Гейсика до Несвижского дворцово-паркового комплекса.
В рамках спецпроекта в замке Радзивиллов состоится передача огня, пробег факелоносца с лампадой, также пройдет награждение факелоносцев.
Движение эстафеты «Пламя мира» по другим городам Минской области
11 – 16 июня 2019 года
СОЛИГОРСК – день проведения эстафеты 11 июня 2019 года
12.00 – встреча экипажами ГАИ на границе Минской области
14.30 – 16.00 пробег факелоносца с лампадой по спелеолечебнице
16.10 – 17.00 пробег факелоносцев, передача огня
17.50 – торжественное открытие (Спортивно-зрелищный комплекс).
18.00 – старт эстафеты.
18.00 – 18.30 – эстафета по городу Солигорску (ул.К.Заслонова – пр.Мира – ул.Козлова – сцена на Центральной площади).
18.30 – 19.15 – выступление представителей Минского облисполкома, Дирекции II Европейских игр, церемония награждения дипломами факелоносцев, передача огня представителю Несвижского района, концерт.
БОРИСОВ, ЖОДИНО – день проведения эстафеты 13 июня 2019 года
10.00 – торжественное открытие
10.10 – 11.30 – спецпроект (ГСУ «Борисов-Арена»)
12.30 – 13.30 – спецпроект (ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»):
15.00 – спецпроект (СЗАО «БЕЛДЖИ»)
ЛОГОЙСК, «ХАТЫНЬ», «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» – день проведения эстафеты 14 июня 2019 года
10.30 – спецпроект («Грин ранч», Смолевичский район)
12.00 – спецпроект (Великий камень)
15.15 – спецпроект (Амкодор-Логойск)
17.00 – спецпроект (ГМК «Хатынь»)
МОЛОДЕЧНО – день проведения эстафеты – 15 июня 2019 года
7.30 – спецпроект (Хлебозавод)
10.45 – спецпроект (ЗАО «Молодечномебель»)
13.00 – встреча с командой в пункте сбора факелоносцев (УО «Молодечненский государственный музыкальный колледж им.М.К.Огинского»).
13.50 – торжественное открытие(УО «Молодечненский государственный музыкальный колледж им.М.К.Огинского»).
14.00 – старт эстафеты по городу Молодечно (по ул.Великий Гостинец – ул.Притыцкого – ул.Виленская – ул.Великий Гостинец – Амфитеатр)
14.20 – праздничный концерт, награждение факелоносцев
ЗАСЛАВЛЬ – день проведения эстафеты 16 июня 2019 года
10.35 – торжественное открытие, выступление представителей райисполкома (Рыночная площадь).
10.45 – старт эстафеты по городу Заславль (Рыночная площадь – ул.Рыночная – ул.Советская – центральный детский парк – пер.Советский – этнографический комплекс «Млын»)
10.57 – спецпроект (этнографический комплекс «Млын»)
13.10 – встреча с командой в пункте сбора факелоносцев (УО «Молодечненский государственный музыкальный колледж им.М.К.Огинского»)
13.50 – спецпроект (Линия Сталина)
КУРГАН СЛАВЫ – день проведения эстафеты 16 июня 2019 года
16.00 – Прибытие каравана Эстафеты
Затем огонь II Европейских игр отправится в Минск.