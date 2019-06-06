12 июня Несвиж ждет эстафету «Пламя мира» II Европейских игр

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В среду, 12 июня, Несвиж встречает эстафету «Пламя мира» II Европейских игр.

В 10.40 участников эстафеты на торжественном открытии мероприятия на Ратушной площади поприветствует председатель Несвижского райисполкома А.З. Ломский.

Маршрут эстафеты пройдет по городу Несвижу от Ратушной площади по улицам Советской и Чкалова до Слуцкой Брамы мимо городского фонтана. Далее участники торжественного шествия проследуют по улицам Ленинской и Гейсика до Несвижского дворцово-паркового комплекса.

В рамках спецпроекта в замке Радзивиллов состоится передача огня, пробег факелоносца с лампадой, также пройдет награждение факелоносцев.

Движение эстафеты «Пламя мира» по другим городам Минской области

11 – 16 июня 2019 года

СОЛИГОРСК – день проведения эстафеты 11 июня 2019 года

12.00 – встреча экипажами ГАИ на границе Минской области

14.30 – 16.00 пробег факелоносца с лампадой по спелеолечебнице

16.10 – 17.00 пробег факелоносцев, передача огня

17.50 – торжественное открытие (Спортивно-зрелищный комплекс).

18.00 – старт эстафеты.

18.00 – 18.30 – эстафета по городу Солигорску (ул.К.Заслонова – пр.Мира – ул.Козлова – сцена на Центральной площади).

18.30 – 19.15 – выступление представителей Минского облисполкома, Дирекции II Европейских игр, церемония награждения дипломами факелоносцев, передача огня представителю Несвижского района, концерт.

БОРИСОВ, ЖОДИНО – день проведения эстафеты 13 июня 2019 года

10.00 – торжественное открытие

10.10 – 11.30 – спецпроект (ГСУ «Борисов-Арена»)

12.30 – 13.30 – спецпроект (ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»):

15.00 – спецпроект (СЗАО «БЕЛДЖИ»)

ЛОГОЙСК, «ХАТЫНЬ», «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» – день проведения эстафеты 14 июня 2019 года

10.30 – спецпроект («Грин ранч», Смолевичский район)

12.00 – спецпроект (Великий камень)

15.15 – спецпроект (Амкодор-Логойск)

17.00 – спецпроект (ГМК «Хатынь»)

МОЛОДЕЧНО – день проведения эстафеты – 15 июня 2019 года

7.30 – спецпроект (Хлебозавод)

10.45 – спецпроект (ЗАО «Молодечномебель»)

13.00 – встреча с командой в пункте сбора факелоносцев (УО «Молодечненский государственный музыкальный колледж им.М.К.Огинского»).

13.50 – торжественное открытие(УО «Молодечненский государственный музыкальный колледж им.М.К.Огинского»).

14.00 – старт эстафеты по городу Молодечно (по ул.Великий Гостинец – ул.Притыцкого – ул.Виленская – ул.Великий Гостинец – Амфитеатр)

14.20 – праздничный концерт, награждение факелоносцев

ЗАСЛАВЛЬ – день проведения эстафеты 16 июня 2019 года

10.35 – торжественное открытие, выступление представителей райисполкома (Рыночная площадь).

10.45 – старт эстафеты по городу Заславль (Рыночная площадь – ул.Рыночная – ул.Советская – центральный детский парк – пер.Советский – этнографический комплекс «Млын»)

10.57 – спецпроект (этнографический комплекс «Млын»)

13.10 – встреча с командой в пункте сбора факелоносцев (УО «Молодечненский государственный музыкальный колледж им.М.К.Огинского»)

13.50 – спецпроект (Линия Сталина)

КУРГАН СЛАВЫ – день проведения эстафеты 16 июня 2019 года

16.00 – Прибытие каравана Эстафеты

Затем огонь II Европейских игр отправится в Минск.