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Лукашенко высказался о зависимости суверенитета Беларуси от работы НПЗ
07.06.2019 12:06 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: president.gov.by
Президент посетил Витебскую область, где встретился с руководством региона, а также побывал на ОАО «Нафтан».
Президент напомнил, что с момента последнего совещания, где обсуждалась ситуация с модернизацией НПЗ и нефтепереработкой в целом, прошло два года, передает
Лукашенко подчеркнул, что вопросы финансирования модернизации решены на обоих заводах «Все остальное зависит от руководства этих предприятий, - подчеркнул глава государства. - Все, о чем правительство и руководители НПЗ просили у меня для завершения модернизации, было поддержано на 100%».
Президент заявил также, что нельзя говорить прямой зависимости суверенитета Беларуси от нефтеперерабатывающих заводов. Однако эффективная работа этих предприятий является серьезным фактором стабильности экономики страны.
В свою очередь, губернатор Витебской области Николай Шерстнев подтвердил, что показатели области могли бы быть выше, если бы "Нафтан" был больше загружен и работал рентабельнее. "Как только просаживаются какие-то вопросы на "Нафтане", конечно, серьезно падают в целом объемы социально-экономического развития", - отметил Шерстнев. Губернатор подчеркнул, что в последние годы Витебская область старается уйти от прямой зависимости от нефтехимического комплекса. "Постоянно зависеть от их состояния не совсем правильно", - подтвердил чиновник.
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Президент посетил Витебскую область, где встретился с руководством региона, а также побывал на ОАО «Нафтан».
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