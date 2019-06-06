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Лукашенко высказался о зависимости суверенитета Беларуси от работы НПЗ

07.06.2019 12:06 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко высказался о зависимости суверенитета Беларуси от работы НПЗ

фото: president.gov.by

Президент посетил Витебскую область, где встретился с руководством региона, а также побывал на ОАО «Нафтан».

Президент напомнил, что с момента последнего совещания, где обсуждалась ситуация с модернизацией НПЗ и нефтепереработкой в целом, прошло два года, передает БЕЛТА. Примерно столько же времени прошло и с момента назначения новых руководителей "Нафтана" и Мозырского НПЗ, где президент также планирует побывать в этом году.

Лукашенко подчеркнул, что вопросы финансирования модернизации решены на обоих заводах «Все остальное зависит от руководства этих предприятий, - подчеркнул глава государства. - Все, о чем правительство и руководители НПЗ просили у меня для завершения модернизации, было поддержано на 100%».

Президент заявил также, что нельзя говорить прямой зависимости суверенитета Беларуси от нефтеперерабатывающих заводов. Однако эффективная работа этих предприятий является серьезным фактором стабильности экономики страны.

В свою очередь, губернатор Витебской области Николай Шерстнев подтвердил, что показатели области могли бы быть выше, если бы "Нафтан" был больше загружен и работал рентабельнее. "Как только просаживаются какие-то вопросы на "Нафтане", конечно, серьезно падают в целом объемы социально-экономического развития", - отметил Шерстнев.  Губернатор подчеркнул, что в последние годы Витебская область старается уйти от прямой зависимости от нефтехимического комплекса. "Постоянно зависеть от их состояния не совсем правильно", - подтвердил чиновник. 

 
 
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Президент посетил Витебскую область, где встретился с руководством региона, а также побывал на ОАО «Нафтан».
 
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