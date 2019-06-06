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Прием граждан и «прямая телефонная линия»

07.06.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Прием граждан и «прямая телефонная линия»

11 июня 2019 года в здании Кировского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь по адресу: г.Кировск, ул.Кирова, д.55а, каб. №12 с 16.00 до 16.30 личный выездной прием граждан, а с 16.30 до 17.00 — «прямую телефонную линию» по телефону (8 02237) 77-2-64 проведет заместитель начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области полковник юстиции Виталий Валерьевич ШЛЕХАНОВ.

Предварительную запись на прием осуществляет группа по работе с обращениями граждан управления Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области в будние дни с 9.00 до 13.00  и с 14.00 до 18.00 по телефону: (8 0222) 23-02-03.

 

 

 
 
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11 июня 2019 года в здании Кировского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь по адресу: г.Кировск, ул.Кирова, д.55а, каб. №12 с 16.00 до 16.30...
 
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