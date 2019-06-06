Сила «Тетриса». Как советская игра стала «властелином мира»

Источник материала: Аргументы и факты

Стакан, в который ритмично падают геометрические фигуры разной формы. Казалось бы, что увлекательного в этом процессе? Даже на заре компьютерной эры в СССР такой сюжет игры был совсем незамысловатым.

Но вот парадокс — игра под названием «Тетрис» затягивала, заставляла посвящать ей многие часы. Для некоторых она вообще стала больше, чем хобби. Спустя тридцать пять лет поле своего появления «Тетрис» живее всех живых. Новые разновидности игры продолжают выпускаться, а в разных странах мира проводятся чемпионаты по этой игре.

Головоломка из Академии Наук

«Тетрис», покоривший весь мир, родился в СССР. Наверное, поэтому игра проста и гениальна, как автомат Калашникова.

Все началось в 1984 году в Вычислительном центре Академии Наук СССР. Сотрудник центра Алексей Пажитнов занимался проблемами искусственного интеллекта и распознавания речи. Для обкатки различных идей использовались головоломки.

В интервью «АиФ» Пажитнов так описывал «рабочий инструмент», на котором создавался «Тетрис»: «Это был компьютер, созданный в лаборатории Вычислительного центра Академии наук на базе «Электроники-60». «Электроника-60» — это первый компьютер, претендовавший на то, чтобы быть персональным. Рабочее место, где программист сидел, вбивал программу, прогонял её, получал результаты. Проблема с «Электроникой-60» была в том, что у неё вводным устройством был консул, такая печатная машинка, вы, наверное, даже не представляете, что это. Когда я говорил слово «консул» 10 лет назад, те, кто помнили, как это выглядело, начинали дико хохотать. Огромная тяжелейшая механическая печатная машинка, которая с диким треском работала, отправляя данные в ЭВМ. Печатала она отвратительно. Худшего наказания для человека, чем поработать на ней, придумать было невозможно. А чтобы данные хранить, была ленточная операционная система. Это были даже не перфокарты, а перфоленты. Если у тебя ошибка в коде, в случае с перфокартами можно было просто заменить одну карту на правильную. Перфоленту приходилось менять полностью! Хоть что-нибудь создать на таких машинах было почти невозможно. Сама машина была отвязана от своих внешних устройств, и к ней можно было присоединять любые другие устройства. И к «Электронике-60» тогда навесили дисплей. Что-то вроде отдельно стоящего телевизора, который умел выдавать на экран текст, 24 строки. Никакой графики не было вообще. Памяти на этой машине было 512 килобайт — тогда это была потрясающе огромная оперативная память. Сейчас с 512 килобайтами, по-моему, даже e-mail не сможете послать».

«Когда она у меня заиграла, я не мог остановиться, ни доделать, ни дооформить»

В СССР в тут пору были популярны головоломки с фигурками пентамино. Пентамино — плоские фигуры, каждая из которых состоит из пяти одинаковых квадратов, соединённых между собой сторонами. Пажитнов пытался автоматизировать укладку пентамино в заданные фигурки, но мощностей компьютера не хватало, и он перешел к более простым тетрамино — таким же фигуркам, но состоящим из четырех квадратов. На их основе и родился «Тетрис».

Создатель рассказывал, что до «Тетриса» создавал еще пять-шесть простых игрушек, исключительно для «внутреннего пользования». Новая игра, созданная за две-три недели, тоже не планировалась как нечто из ряда вон выходящее.

«Долгое время играл только я. В той версии было 10 уровней, и на уровне 5–6 я сидел добрых три-четыре недели, — вспоминал Пажитнов в интервью «АиФ» — Без графики, цвета, звуков «Тетрис» был совсем не таким. Ещё и экран дрожал. Фигурки были сделаны, по сути, из скобок и пробелов. В общем, было сложновато, поэтому я и был единственным игроком. Но когда она у меня заиграла, я не мог остановиться, ни доделать, ни дооформить. Мои коллеги видели, что я делаю, и тоже захотели попробовать. Их зацепило. Потом я уже сделал рабочую версию на дискетке. Пользователи «Электроники-60» должны были дружить между собой: софтвер друг другу передавали, иначе машину не оснастишь. Кто что напишет, делится с другими. Очень скоро на всех «Электрониках-60» играли в тетрис. И только через год или полтора мы сделали версию для PC. Потому что в 1984 году мы даже PC не видели, он появился на полгода позже».

Мировые гиганты «дрались» за «Тетрис»

Дальше началось нечто невероятное. «Тетрис» покорил Советский Союз, вышел за его пределы и вскоре стал сенсацией на Западе, где никто даже не знал имени автора.

История борьбы за права на «Тетрис» — это отдельный детектив, про который можно написать целую книгу. Сам Алексей Пажитнов объяснял происходившее так: «Вопрос о моих правах всегда был серым и непонятным местом и с юридической, и с практической точки зрения. Я особо не педалировал эту тему, не старался настоять на своих правах. Но в определённый момент вокруг «Тетриса» возник юридический спор. Права были неправильно проданы одной компании без согласия советской стороны. Когда стали оформлять эти вещи юридически, понадобилось понять всю историю. И возник вопрос, кто изобретатель. Я написал заявление, что я, такой-то, создал игру тогда-то, первое её публичное появление было там-то».

К началу 1989 года до полудюжины различных компаний заявили о своих правах на версии «Тетриса» для разных компьютеров, игровых консолей и карманных игровых систем. Гиганты буквально сражались между собой за права на игру, разработанную советским специалистом.

В конечном счете, авторские права Алексея Пажитнова были подтверждены. В 1991 году он переехал в США. С 1996 года по 2005 годы Пажитнов работал в компании Microsoft, занимаясь разработкой головоломок Pandora’s Box. Автор «Тетриса» последние годы живет в Сиэтле.

«Тетрис» помогает стать гением футбола?

В отличие от многих других игр, «Тетрис» со временем не исчез. Сегодня он оккупировал «мобильники». Еще в 2014 году Хэнк Роджерс, глава The Tetris Company, утверждал, что количество платных загрузок игры для мобильных телефонов превысило 425 миллионов.

В 2019 году на консоли Nintendo Switch под названием Tetris 99 появилась многопользовательская версия «Тетриса». В игре предусмотрена возможность «подбрасывать» неполные ряды клеток в стаканы другим 98 участникам, пока не проиграют все, кроме одного.

В 2007 году «Тетрис» вошел в число десяти важнейших компьютерных игр, принятых на сохранение в американскую Библиотеку Конгресса.

Кинодеятели обещают снять блокбастер мотивам игры, но и это отнюдь не вершина всемирного помешательства на почве фигурок, падающих в стакан.

В 2018 году стало известно, что 20-летняя жительница Флориды Нурул Махджабин Хассан хочет... выйти замуж за «Тетрис». Она объяснила, что проводит за игрой более 12 часов в день. «Я думаю, что тетрис так прекрасен, он идеален и позволяет мыслить нестандартно», — заявила влюбленная американка. Она призналась, что испытывает к игре те же чувства, что и люди, состоящие в отношениях друг с другом.

А испанский футболист Хавьер Эрнандес Креус, более известный как Хави, признавался, что стать одним из лучших в мире ему помог «Тетрис»: «Я был чемпионом. В другие игры я даже не играл. В этой игре не все от тебя зависит: ты должен лишь направлять куски в правильном направлении и предвидеть, что тебе выпадет дальше. Это пазл, который активизирует когнитивные способности. Иногда в «Тетрисе» у тебя тоже остается мало пространства, нужно решать, как его использовать, гадать, какой кусок выпадет, выбирать нужный момент, чтобы разместить его правильно. Это как футбольное правило пространства-времени. Все, кто играл в «Тетрис», знают, о чем я. Иногда ты оставляешь целый блок для большого куска, чтобы он правильно встроился. Ты думаешь на действие вперед». Хави — чемпион мира, двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании. А с «Барселоной» он выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании и четыре Лиги чемпионов УЕФА.

Такова сила игры, созданной советским специалистом на допотопном компьютере в середине 1980-х.