«Хуже, чем сейчас - не было». Рабочие «Гомельпромстроя» сидят без зарплаты и пишут в прокуратуру

Источник материала: Tut.by

Работники филиала Управления строительной индустрии и комплектации ОАО «Гомельпромстрой» направили коллективное обращение в прокуратуру Гомеля. Они просят: провести проверку по факту невыплаты зарплаты; разобраться с причинами невыплат — так как руководство «Гомельпромстроя» «мотивирует их финансовыми потерями при строительстве Белорусской АЭС и горнообогатительного комбината в Туркменистане»; дать правовую оценку действиям должностных лиц «Гомельпромстроя», а также правительству и президенту, сообщает «Радые Свабода».





«Нам насчитали за апрель примерно по 400 рублей. Но и этих копеек мы пока в глаза не видели», — рассказывает Павел Гловацкий. Он на предприятии работает стропальщиком. «Руководство объясняет нам, что предприятие имеет большие финансовые потери — миллиардные. И ни наш наниматель, ни чиновники не могут справиться с этой ситуацией. Все очень грустно».

По словам работников, на некогда успешном строительном гиганте финансовые проблемы образовались около четырех лет назад. Только за последний год на «Гомельпромстрое» сменились три генеральных директора.

«Гомельпромстрой» стал нищим из-за Белорусской АЭС?

Павел считает, что в финансовую яму предприятия загнало строительство по государственной программе Белорусской АЭС в Островце («Гомельмпромстрой» — один из подрядчиков), а также горнообогатительного комбината в Туркменистане .

«Эти две стройки загнали наше предприятие в колоссальные убытки», — объясняет Павел.





«Довели они нас до нищеты. Не впервые такая ситуация. Мы не хотим, чтобы это стало системой, поэтому написали в прокуратуру. Мы брошены, с нами никто не считается. Все свои ошибки руководство закрывает нашими зарплатами», — говорит элекрогазосварщик Юрий Опекун, который работает на предприятии 10 лет.

Он удивляется: производственные помещения «Гомельпромстроя» арендуют частные предприятия, и там работа кипит, зарплаты нормальные.

«Частники нас зовут к себе. Половина наших уже к ним перешла. А наше руководство никак не может наладить производство», — рассказывает электрогазосварщик.

Василий Максименко работает на «Гомельпромстрое» с 1985 года, но такого бардака, говорит, еще не видел: «Был развал Советского Союза, перестройка, 90-е, разное было. Но хуже, чем сейчас — не было», — вспоминает мужчина.





О задолженности знают «все в стране»

На предприятии «Гомельмпромстрой» «Свободе» сообщили, что сегодня выплатили по сто рублей каждому работающему и неработающему работнику.

«Что будет завтра — я вам не скажу, я не знаю. Так как нет денег, с нами не рассчитались заказчики. Неизвестно, почему они не отдали долги за 2013 год, за 2010 год. Мы настроили. Гарлык (местечко в Туркменистане, где „Гомельмпромстрой“ строил горнообогатительный комбинат) нам помешал. Задолженность по заработной плате за апрель на сегодня остается еще на уровне 800 тысяч рублей. За май зарплату еще не насчитывали», — сказали на предприятии.

В «Гомельпромстрое» также добавили, что о задолженности по заработной плате на предприятии знают «все в стране». «Все вопросы нужно решать с первыми лицами. Мы не знаем, какое решение примут на уровне Совета министров и области».