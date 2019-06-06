Ляжет в яму «зелёнка», будет сытой бурёнка

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Александр Глушаков и Николай Насеченко (на снимке) из УП «Северный» работают на заготовке кормов. Не жалея сил, мужчины стараются не потерять ни одной минуты погожих июньских дней, чтобы поголовье крупного рогатого скота, которое содержится в хозяйстве, было в полном объёме обеспечено кормом на зимне-стойловый период.





Редакция районной газеты начинает реализацию нового проекта совместно с райкомом профсоюза работников АПК. Мы будем вам рассказывать о нелёгком труде в сфере агропромышленного комплекса в разрезе одного хозяйства района. В центре внимания окажутся животноводы и растениеводы, механизаторы и ветеринары, все те, кто ежедневно обеспечивает производственную безопасность Городокского района.

Сегодня мы приглашаем вас на одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий региона — унитарное предприятие «Северный». На полях недалеко от д. Озёрки ведёт уборку трав первого укоса механизатор Владимир Макаренко. Ненадолго прерывая работу, мужчина отмечает, что многолетние травы, в частности клевер, который он сейчас убирает, в этом году могли бы быть и получше, если бы в то время, когда они набирали силу, не было засухи. Но работники «Северного» не унывают: они уверены, что даже при урожайности этого года они обеспечат скот кормом и соответственно хорошие привесы и удои гарантированы.

Владимир Владимирович — опытный работник, во время посевной и уборочной кампаний он входит в число лучших в районе. Мужчина рассказывает, что в горячую пору косовицы он трудится с 6.00 до 21.00. Предприятие обеспечивает своих работников тёплым обедом, который им привозят прямо на поле, и сухим пайком. В среднем за день Владимир Макаренко (на снимке) убирает травы на 17-18 га при норме 10,5 га. Добиваться таких высоких показателей ему помогает многолетний опыт — он работает на предприятии с 1986 г.







Зайдя на новый круг, останавливается МТЗ-1221 Александра Трубского, который присоединяется к нашей беседе. Он отмечает, что работа на этом поле идёт не в том темпе, в котором бы хотелось, из-за неровного ландшафта. В этом году Александр Викторович работает с новой косой с шириной захвата 3,1 м. По состоянию на 6 июня, он входит в число передовиков на косьбе трав и, убрав их на 147 га, занимает третье место.

В нескольких километрах от места, где идёт укос, работники «Северного» измельчают и отвозят скошенную ранее «зелёнку». Александр Глушаков и Николай Насеченко работают в паре. Пока Александр на своём КВК-800 «Палессе» измельчает зелёную массу, Николай на тракторе «идёт» рядом. Будущие корма отвозят на ферму «Берёзовка» в яму, которую уже «консервируют», следующие рейсы пойдут на ферму «Слобода». Когда Николай Насеченко направится на отгрузку, его место возле комбайна займёт Александр Казаков. Коллеги говорят, что мужчина, уйдя на заслуженный отдых, так и не смог оставить предприятие, душой болеет за общее дело. Мужчина скромно говорит, что на этих полях он начал работать сразу после школы, в 1982 г., когда пришёл в совхоз «Городокский». Александр востребован в УП «Северный» круглый год: у него спорится любая работа. В посевную работает на сеялке, в уборочную — на отвозке.

На поле в районе д. Залучье близится к завершению работа по заготовке зелёной массы в стрейч-плёнку. Валовку осуществляет молодой работник Игорь Пшеничный. Он на предприятии только второй год, но уже показывает отличные результаты. Вошёл в число передовиков по району среди молодёжи в рамках посевной кампании 2019 г. Он на внесении минеральных удобрений занял третье место. На пресс-подборщике-обмотчике рулонов работает Василий Бендиков (на снимке).





В рамках трудового районного соревнования по заготовке кормов он занимает лидирующую позицию. По состоянию на 6 июня, на МТЗ-1523, ПП-1250 мужчина заготовил 258 тонн зелёной массы. Василий Петрович увлечённо рассказывает о том, как за считанные минуты трава измельчается и сматывается в плотные рулоны весом полтонны, которые техника надёжно упаковывает в плёнку. Весь процесс автоматизирован и управляется компьютером, однако от мастерства и расторопности человека, сидящего за рулём, зависит многое. Важно также «поймать» необходимую влажность травы. За этим следит главный агроном предприятия Николай Дубина.

Николая Адамовича мы встречаем на ферме «Слобода». Здесь сегодня закладывают новую силосную яму, рассчитанную на полторы тонны. На ферме содержится 500 голов КРС, при этом ещё остались корма с прошлого года, поэтому план по заготовке на косовице-2019 выполнят точно. В начале мая поголовье «Северного» вышло на поля. В д. Залучье 286 коров с фермы «Берёзовка» пасёт Олег Титов. Мужчина говорит, что бурёнки обеспечены всем необходимым: кроме свежей травы у них всегда в свободном доступе вода и соль.

Во время поездки председатель райкома профсоюза работников АПК Татьяна Груганова проверила наличие у работников предприятия спецодежды, поинтересовалась тем, как осуществляется подвозка горячих обедов. В «Северном» больных вопросов по этим пунктам нет.

К слову, в районе объявлено соревнование на заготовке травянистых кормов среди работников, достигших наилучших показателей: среди комбайнёров кормоуборочных комбайнов, занятых на измельчении зелёной массы, в том числе молодых; среди трактористов-машинистов, занятых заготовкой зелёной массы в стрейч-пленку, в том числе молодых; среди трактористов-машинистов, занятых на перевозке зелёной массы, в том числе молодых; среди работников, занятых трамбовкой зелёной массы. Общими условиями для определения победителей является отсутствие производственного травматизма и нарушений трудовой дисциплины.

Подготовила Любовь ШЛЕЙКО.



































