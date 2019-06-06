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Ловилась рыбка…

07.06.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Соревнования по любительскому рыболовству среди учащихся ГГАТК, которые проживают в общежитиях, прошли 4 июня на пруду в д. Казиново. Инициатором этого увлекательного мероприятия выступила воспитатель 5-го общежития Валентина Марачёва.

К организации мероприятия администрация и работники колледжа подошли как всегда основательно. Возле пруда, который для проведения соревнований отвела райорганизация РГОО «БООР», высадились 15 рыболовов-любителей, судьи, дружная группа поддержки, которая скрашивала время ожидания поклёвок песнями под гитару. На берегу развернулась настоящая походная кухня. Желающим предлагали бутерброды «по-студенчески» на ароматном хлебе собственного производства, макароны «по-флотски», уху на костре из пойманных самыми удачливыми трофеев.

Ловилась рыбка…

После построения и жеребьёвки ребята заняли свои позиции и судьи дали старт соревнованию. Первую рыбу поймал Влад Эшимов (на снимке), самую маленькую — Виталий Демчук. Больше всех повезло в этот день Руслану Ворохобову. У него самый большой улов. Первое место в командном зачёте получила команда 3-го, второе — 5-го, третье — 1-го общежитий. Учащихся поздравил директор Городокской районной организационной структуры РГОО «БООР» Юрий Леонов. С соревнований рыболовы-любители вернулись с подарками от организаторов — различными снастями и шуточными дипломами «Клёвого рыбака», удостоверяющими то, что они получили «отлично» по дисциплинам: «Определение пород рыб», «Размах рук при показывании размера пойманной щуки», «Рыбацкие байки», «Знание всех снастей по названию, а русалок по имени», «Креативный подход к изготовлению наживки», «Умение держать в тайне рыбные места», «Знание (на всякий случай) рыбных магазинов по дороге домой».

Любовь ШЛЕЙКО.

 

 
 
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Соревнования по любительскому рыболовству среди учащихся ГГАТК, которые проживают в общежитиях, прошли 4 июня на пруду в д. Казиново. Инициатором этого...
 
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