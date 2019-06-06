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«Конкуренция должна быть честной». «Беллегпром» - про планы отрегулировать рынок секонд-хенда
Источник материала: Tut.by
«Мы не боимся конкуренции в части секонд-сендов и магазинов-тюбетеек», — заявила сегодня на пресс-конференции новый председатель «Беллегпрома» Татьяна Лугина. По ее словам, концерн будет бороться за то, чтобы на рынке конкуренция была честной. «Чтобы товары в этих сетях (секондах и магазинах с товаром из Средней Азии) соответствовали требованиям, которые установлены в нашей стране», — отметила глава концерна.
Татьяна Лугина обратила внимание на то, что «не надо заставлять покупать белорусские товары». «Мы должны своими маркетинговыми инструментами дать понять населению, почему оно должно покупать белорусскую одежду. Будем этим заниматься», — отметила глава концерна.
При этом глава концерта отметила, что сейчас белорусы зачастую скептически относятся к фразе «Купляйце беларускае».
Напомним, ранее Татьяна Лугина
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