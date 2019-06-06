Брестчане не могут купить памятные монеты к 1000-летию города, которые отчеканил Нацбанк. Как так?

Источник материала: Tut.by

Жительница Бреста хотела купить памятные монеты, которые отчеканили к 1000-летию города, но не смогла. Оказалось, что купить их можно было только в кассе Нацбанка в Минске.



Фото: nbrb.by

О своей проблеме женщина написала в паблик Онлайн Брест :

«Городу Брест скоро исполняется 1000 лет. Нацбанк отчеканил памятные монеты, посвященные этому событию. Сделала предзаказ в Беларусбанке. Недавно сообщили, что Беларусбанку такие монеты не будут переданы для реализации. Позвонила в Нацбанк, ответили, что приобрести монеты можно в кассе Нацбанка в Минске. Попросила знакомых в Минске, пришли в кассу, монет в наличии нет. Крайне возмущена таким отношением к брестчанам. Сделали так, что жители города, отмечающего праздник, который бывает раз в тысячу лет, не могут приобрести посвященный этому сувенир».

Ситуацию с памятными монетами TUT.BY прокомментировал пресс-секретарь Национального банка Александр Тимошенко:

— Памятные монеты Национального банка не следует путать с сувенирами. Производитель сувениров заинтересован в том, чтобы продать как можно больше продукции. Соответственно он выпускает необходимое количество. Для него главное — получение прибыли. При изготовлении памятных монет прибыль не является главной задачей. Памятные монеты выпускаются в ознаменование важных событий, с целью пропаганды культурно-исторического наследия и так далее. Они выпускаются в первую очередь в качестве предметов коллекционирования и тезаврации (накопления ценности. — TUT.BY). Условно, человек приобрел монету и рассчитывает, что со временем ее стоимость вырастет. А стоимость вырастет за счет чего? За счет того, что она посвящена какой-то теме и была выпущена ограниченным тиражом. Поэтому тираж памятных монет всегда фиксированный.

Серебряных памятных монет, посвященных 1000-летию Бреста, выпущено 1200 штук, медно-никелевых — 4000 штук.

— Часть из них — по заказу Брестского облисполкома, предприятий и организаций Бреста. Им были переданы монеты. Часть была реализована коммерческим банкам, которые могли их продавать через свои кассы, — сообщил Тимошенко.

Остальные поступили в свободную продажу в кассу Нацбанка в Минске.

— Сейчас в областях касс, которые бы занимались продажей памятных монет, нет. Для их реализации физическим лицам осталась одна касса в Минске.

Памятные монеты «Брэст. 1000 год» введены в обращение 5 апреля 2019 года. На аверсе в центре слева размещается рельефное изображение Государственного герба Беларуси, в центре справа — изображение памятника «1000-летия города Бреста», слева и справа — фрагменты бересты. На реверсе в центре заметен силуэтный рисунок гравюры города Бреста, расположенный на бересте, обрамленной с двух сторон деревьями, вверху − герб города, а внизу — надпись в три строки — Брэст 1000 год.