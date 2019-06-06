|
Два молодых парня из Орши обворовали чужую пасеку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Два оршанца хотели заняться пчеловодством и с этой целью попытались украсть ульи.
Как
Годом ранее молодой человек как раз нашёл располагавшуюся в глухой деревне пасеку. Чтобы сделать дело быстрее, парень изложил свои мысли 23-летнему приятелю. Собеседнику идея тоже понравилась.
Дождавшись наступления ночи, ребята завладели пятью ульями. Несколькими днями позже злоумышленники вернулись и забрали ещё три домика. Последняя вылазка оказалась неудачной – парней ждали сотрудники милиции.
Отмечается, что за два предыдущих набега молодые люди похитили имущества на 2 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража группой лиц, совершённая повторно».
Весной 2019 года в Гродненском районе с неохраняемого склада были украдены 827 кг зерна.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Два оршанца хотели заняться пчеловодством и с этой целью попытались украсть ульи. Как сообщает УВД Витебского облисполкома, идея пчеловодства...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)