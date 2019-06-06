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В Сербии из-за сильных наводнений уничтожено 16 мостов, затоплено сотни домов

07.06.2019 11:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Сербии. В Сербии из-за сильных наводнений объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наибольший удар стихии пришелся на центральную часть страны. В 12 муниципалитетах спасатели эвакуировали свыше 300 человек. Из-за обильных осадков и разлива рек затоплено 600 зданий, а также 3 тысячи гектаров сельхозугодий, уничтожено 16 мостов. В городе Трстеник жертвой непогоды стал один человек.

А в соседней Румынии из-за наводнений погибли пять человек, из них четверо – дети (подробнее об этом здесь).

В Сербии из-за сильных наводнений уничтожено 16 мостов, затоплено сотни домов

В Сербии из-за сильных наводнений уничтожено 16 мостов, затоплено сотни домов

В Сербии из-за сильных наводнений уничтожено 16 мостов, затоплено сотни домов

В Сербии из-за сильных наводнений уничтожено 16 мостов, затоплено сотни домов

В Сербии из-за сильных наводнений уничтожено 16 мостов, затоплено сотни домов

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Новости Сербии. В Сербии из-за сильных наводнений объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наибольший удар стихии...
 
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