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В Румынии из-за наводнений погибли пять человек, из них четверо – дети
Источник материала: СТВ
Новости Румынии. В Румынии из-за стихийного бедствия погибли пять человек, среди них четверо детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Потоки воды разрушили дороги, затопили десятки домов. Сейчас спасательные службы устраняют последствия непогоды: разбирают завалы, откачивают воду, расчищают грязь.
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Новости Румынии. В Румынии из-за стихийного бедствия погибли пять человек, среди них четверо детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потоки воды...
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