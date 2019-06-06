«Бей качеством!» Прима белорусского балета Инесса Душкевич отмечает юбилей

Источник материала: Аргументы и факты

24 июня юбилей отметит народная артистка Беларуси, балерина Инесса Душкевич, которую называют одной из самых загадочных и романтических балерин, тонко и глубоко исполнившей непростые партии Джульетты, Фригии, Жизели, Одетты-Одиллии, Рогнеды и многие другие.

Прима белорусского балета блистала на сцене в 1980-90-х. Ее блестящим мастерством восторгались не только белорусские балетоманы, но и театральные критики и пресса всего мира, называвшие ее белорусской Улановой.





Роль преподавателя

- Есть немало примеров, когда ребенок с хорошими данными от природы ничего не добивается в балете. Понятно, что многое зависит от самого человека, а какова роль педагога?

- В училище моим первым педагогом была Эллина Николаевна Синева. В свое время она танцевала в Петербурге, поэтому можно сказать, что у меня петербургская школа. Я проучилась у нее пять лет, она влюбила меня в профессию. Мы, ее ученики, ходили за ней по пятам, гуляли по набережной, провожали домой, часто бывали у нее в гостях, она рассказывала нам о балете. На репетициях Эллина Николаевна говорила нам: «Даже если стираете пальцы в кровь, зритель должен видеть ваши улыбки»… «Нет слова «не могу», есть слово «не хочу»… Как же она была права - иначе в профессии не выжить.

Я не сразу зарекомендовала себя как послушная отличница, потому что была немножко «разбросанной» в смысле внимания - когда у нас были концерты, все за кулисами готовились, повторяли, а я что-то себе придумывала, мечтала, изображала. Эллина Николаевна поначалу боялась выпускать меня на сцену в сольных номерах, потому что не знала, как я поведу себя перед зрителем, не растеряюсь ли, но однажды она все-таки решилась и поняла, что я умею собираться на сцене. Это неплохое качество для артиста балета.

А последние три года я училась у заслуженной артистки БССР Нины Федоровны Млодзинской, которая более 15 лет была ведущей балериной Мариинского театра. Интереснейший человек с весьма острым языком. Если Эллина Николаевна дала нам основу профессии, то Нина Федоровна из нас сделала балерин. Она всегда говорила: «Бей качеством». Действительно, когда ты выдаешь качество, с этим сложно поспорить.

- Вы говорили и о том, что человек, который хочет связать свою жизнь с балетом, должен очень сильно любить танец, иметь огромное желание заниматься. Но, как художественный руководитель хореографического колледжа, часто ли среди своих учеников видите такое отношение?

- Когда они только поступают - редко, но потом дети «заболевают» профессией - большинство, однако не все, к сожалению. Они проводят дни в колледже, ходят в спортивный зал, самостоятельно занимаются - и без этого уже не могут. Это становится их образом жизни.

Верность Большому

- Вам предлагали работу в других театрах. Почему вы не приняли предложения уехать в Москву или Петербург?

- Здесь, в Минске, была очень интересная творческая жизнь, здесь был Елизарьев. Николай Николаевич Боярчиков приглашал меня в труппу Малого театра в Ленинграде (сейчас Михайловский театр в Петербурге) после того, как я станцевала там «Лебединое озеро». Но как раз в тот момент мы с моим партнером по сцене Сашей Курковым готовились к участию во всесоюзном конкурсе артистов балета в Москве. Стали лауреатами, а когда вернулись в Минск, я решила остаться здесь. И не жалею.

Я была занята практически во всем репертуаре театра, на меня ставились спектакли «Ромео и Джульетта», «Болеро», «Страсти». Помимо насыщенной работы в Минске, было много интересных гастролей. В 1993 году меня пригласили для выступления в гала-концертах звезд мирового балета в Японии, в которых принимали участие Майя Плисецкая, Людмила Семеняко, Юрий Васюченко, Фарух Рузиматов, Ирек Мухаммедов и другие исполнители из разных стран. Моим партнером был Вениамин Захаров.

На взлете

- Белорусскому балету, наверное, не на что жаловаться: часто билеты на постановки не купить, иностранные гости в обязательном порядке посещают Большой театр. Но если рассуждать масштабно: искусство балета сегодня на взлете или наоборот? Есть мнение, например, что балет становится очень близок к спорту.

- Классический балет достаточно консервативен. Однако сегодня очень много синтеза и в искусстве, и в спорте. Посмотрите на художественную гимнастику: там работают очень хорошие хореографы. Многие гимнастки предельно музыкальны, они создают интересные образы при великолепной технической подготовке. Тот же синтез мы наблюдаем и в балете - привносятся акробатика, элементы спорта, физические данные танцовщиков должны быть развиты так же хорошо, как в спорте.

Что касается оперы, то у современных певцов должна быть хорошая физическая форма, они должны уметь петь и лежа, и сидя. А драматические актеры должны уметь петь и в то же время двигаться. Сценография сегодня - это не только статичные декорации, но и проекции, анимация, движущиеся подмостки... Происходит проникновение одного искусства в другое, все жанры взаимосвязаны. Я очень люблю современную хореографию, особенно когда ее исполняют профессионалы - это очень интересно. Например, Диана Вишнева - классическая балерина, которая благодаря своему интересу к современной хореографии по личностному росту вышла в мировые лидеры.

- Для поклонников вы звезда. А каково это - быть звездой?

- Как-то иду я после спектакля с друзьями, и мы встречаем их знакомых, которые изумленно спрашивают: «Это что, Душкевич?!» На что им отвечают: «А вы хотите, чтобы она в короне ходила?..» Успех обычно где-то отдельно от тебя, по ощущениям он сиюминутен, потому что каждый день перед тобой новые задачи, над которыми нужно работать. По этому поводу я вспоминаю повесть болгарского писателя Богомила Райнова «Черные лебеди». Там прекрасно показано, что ощущение счастья, удовлетворения наступает очень редко - после удачного спектакля или репетиции. Потом опять - надо… тяжело… больно… преодолеть… выспаться. Если прочесть эту книгу, будет понятно, что наша профессия - это постоянный труд, ощущение успеха мимолетно, потому что на следующий день опять надо идти в репетиционный зал…