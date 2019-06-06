ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самый продвинутый смартфон Samsung? В Сеть «слили» Galaxy Note 10 Pro

07.06.2019 12:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вчера в Сети появились рендеры с финальным дизайном Samsung Galaxy Note 10, а сегодня инсайдер @OnLeaks раскрыл «внешность» топовой модификации смартфона с приставкой Pro в названии.


Устройство выполнят из стекла и металла, общие габариты — 162,3×77,4×7,9 мм. Практически всю переднюю сторону займет дисплей на 6,75 дюймов с очень тонкими рамками сверху и снизу. Его разрешение — 3040 на 1440 пикселей, матрица — Dynamic AMOLED.

В панель также встроят сканер отпечатков пальцев и вырез под одинарную селфи-камеру в форме буквы «О». Эта «дырка» расположится посередине экрана. В наличии окажется и поддержка HDR10+.






Основная камера будет состоять из четырех модулей. Главного на 12 Мп, телефото на 12 Мп, супер широкоугольного на 16 Мп и 3D ToF-датчика для определения глубины объектов в кадре.


Несмотря на слухи о сенсорных клавишах управления, кнопка питания и качель регулировки громкости окажутся физическими и разместятся на левой грани аппарата. От клавиши вызова Bixby откажутся, 3,5-мм разъема для наушников в смартфоне также не будет.

Процессором для Galaxy Note 10 Pro выступит Snapdragon 855 или Exynos 9820 (в зависимости от региона продаж), оперативной памяти будет до 12 ГБ, емкость аккумулятора — 4500 мАч. Девайс также оснастят поддержкой ускоренной 45-ватной зарядки.

Презентация аппарата, скорее всего, пройдет в августе.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманы Samsung:

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Презентация аппарата, скорее всего, пройдет в августе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минсельхозпрод отчитался о двукратном росте экспорта в Польшу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • классическая мужская ветровка в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика