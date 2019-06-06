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Самый продвинутый смартфон Samsung? В Сеть «слили» Galaxy Note 10 Pro
Источник материала: Tut.by
Вчера в Сети
Устройство выполнят из стекла и металла, общие габариты — 162,3×77,4×7,9 мм. Практически всю переднюю сторону займет дисплей на 6,75 дюймов с очень тонкими рамками сверху и снизу. Его разрешение — 3040 на 1440 пикселей, матрица — Dynamic AMOLED.
В панель также встроят сканер отпечатков пальцев и вырез под одинарную селфи-камеру в форме буквы «О». Эта «дырка» расположится посередине экрана. В наличии окажется и поддержка HDR10+.
Несмотря на слухи о сенсорных клавишах управления, кнопка питания и качель регулировки громкости окажутся физическими и разместятся на левой грани аппарата. От клавиши вызова Bixby откажутся, 3,5-мм разъема для наушников в смартфоне также не будет.
Процессором для Galaxy Note 10 Pro выступит Snapdragon 855 или Exynos 9820 (в зависимости от региона продаж), оперативной памяти будет до 12 ГБ, емкость аккумулятора — 4500 мАч. Девайс также оснастят поддержкой ускоренной 45-ватной зарядки.
Презентация аппарата, скорее всего, пройдет в августе.
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Презентация аппарата, скорее всего, пройдет в августе.
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