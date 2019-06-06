Самый продвинутый смартфон Samsung? В Сеть «слили» Galaxy Note 10 Pro

Источник материала: Tut.by

Вчера в Сети появились рендеры с финальным дизайном Samsung Galaxy Note 10, а сегодня инсайдер @OnLeaks раскрыл «внешность» топовой модификации смартфона с приставкой Pro в названии.





Устройство выполнят из стекла и металла, общие габариты — 162,3×77,4×7,9 мм. Практически всю переднюю сторону займет дисплей на 6,75 дюймов с очень тонкими рамками сверху и снизу. Его разрешение — 3040 на 1440 пикселей, матрица — Dynamic AMOLED.

В панель также встроят сканер отпечатков пальцев и вырез под одинарную селфи-камеру в форме буквы «О». Эта «дырка» расположится посередине экрана. В наличии окажется и поддержка HDR10+.













Основная камера будет состоять из четырех модулей. Главного на 12 Мп, телефото на 12 Мп, супер широкоугольного на 16 Мп и 3D ToF-датчика для определения глубины объектов в кадре.





Несмотря на слухи о сенсорных клавишах управления, кнопка питания и качель регулировки громкости окажутся физическими и разместятся на левой грани аппарата. От клавиши вызова Bixby откажутся, 3,5-мм разъема для наушников в смартфоне также не будет.

Процессором для Galaxy Note 10 Pro выступит Snapdragon 855 или Exynos 9820 (в зависимости от региона продаж), оперативной памяти будет до 12 ГБ, емкость аккумулятора — 4500 мАч. Девайс также оснастят поддержкой ускоренной 45-ватной зарядки.

Презентация аппарата, скорее всего, пройдет в августе.

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