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Польша претендует на проведение III Европейских игр

07.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Польша претендует на проведение III Европейских игр. Такая информация размещена на официальном сайте Европейских олимпийских комитетов, сообщает БЕЛТА.

В ЕОК отмечают, что срок подачи заявок истек 31 мая, желание провести у себя масштабный спортивный форум в 2023 году выразила Польша. Организаторы планируют провести игры в Кракове и Малопольском крае.

Выборы хозяев Европейских игр - 2023 состоятся на внеочередной Генеральной ассамблее ЕОК в Минске 22 июня. Ранее заинтересованность в проведении Европейских игр высказывали представители российской Казани.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

Впервые Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана - Баку.

https://www.belta.by/printv/sport/view/polsha-pretenduet-na-provedenie-iii-evropejskih-igr-350209-2019/

 
Теги: Минск
 
 
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Польша претендует на проведение III Европейских игр. Такая информация размещена на официальном сайте Европейских олимпийских комитетов, сообщает БЕЛТА. В ЕОК...
 
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