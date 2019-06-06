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Тереза Мэй официально покидает пост лидера Консервативной партии

07.06.2019 12:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй уйдет с поста главы Консервативной партии. На данном решении настояли члены этой партии в связи со спорами о форме брексита.



В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй уйдет с поста главы Консервативной партии. На данном решении настояли члены этой партии в связи со спорами о форме брексита.

Соглашение Терезы Мэй с Европейским союзом по брекситу было трижды отклонено парламентом Великобритании. Тереза Мэй выступала за проведение четвертого голосования, но ее партия отказалась от этой идеи.

Также Тереза Мэй уйдет в отставку с поста премьер-министра. Вероятно, это произойдет в июле. На данный момент продолжается борьба среди 11 претендентов на эту должность. Однако политики могут выдвигать свою кандидатуру до понедельника, 10 июня.

 
 
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В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй уйдет с поста главы Консервативной партии. На данном решении настояли члены этой партии в связи со спорами о форме брексита.
 
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