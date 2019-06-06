Мужчину разыскивали по линии Интерпола, задержали в Украине, но экстрадиция затягивается. Гражданин Беларуси умудрился получить в соседней стране статус беженца.





Гапонова. Случилось это в пункте взимания дорожных пошлин «Редьки», расположенном на автодороге Брест-Минск-граница РФ. В автомобиле «Опель Астра» с российским номером он перевозил 27,5 кг героина . Эта история началась в сентябре 2010 года, когда оперативники задержали наркокурьера – 39-летнего жителя Могилева. Случилось это в пункте взимания дорожных пошлин «Редьки», расположенном на автодороге Брест-Минск-граница РФ.





На тот момент это была самая крупная партия тяжелых наркотиков, когда-либо задержанная на территории Беларуси. Героин был спрятан в боковых панелях заднего пассажирского сиденья. Всего у наркокурьера изъяли 187 упаковок округлой формы, замаскированных под репчатый лук. Партия наркотика оценивалась в 1 млн. долларов.





Несколько позже был задержан и предполагаемый организатор наркотрафика Владимир Юрченко. По данным следствия, он по телефону контролировал и инструктировал курьера.





В конце 2012 году оба выслушали приговор суда Октябрьского района Могилева . Гапонова наказали 11 годами лишения свободы, а вот Юрченко был оправдан и освобожден из-под стражи прямо в зале суда. С тех пор его в Беларуси не видели. . Гапонова наказали 11 годами лишения свободы, а вот Юрченко был оправдан и освобожден из-под стражи прямо в зале суда. С тех пор его в Беларуси не видели.





По протесту прокуратуры оправдательный приговор в отношении Юрченко был отменен, для нового рассмотрения дело направили в суд Могилевской области. Владимир Юрченко обвиняется совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК (создание преступной организации либо участие в ней, от 5 до 13 лет лишения свободы), ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 328 и ч. 4 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств организованной группой, от 10 до 20 лет лишения свободы).





Как стало известно «Белорусскому партизану», 21 февраля 2013 года определением судебной коллегии по уголовным делам Могилевского областного суда Юрченко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, а 26 марта его объявили в международный розыск.





Задержали же беглеца 14 июля 2018 года в Черниговской области, а 25 июля по решению украинского суда его взяли под стражу. Однако этой новостью МВД Беларуси поделилось лишь в феврале текущего года. Пресс-служба ведомства сообщила, что Юрченко «возглавлял одно из структурных подразделений международной преступной группы, которая занималась поставками героина из Средней Азии в Беларусь, Украину и страны Евросоюза».

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Быстро сказка сказывается

По сию пору Владимир Юрченко находится в СИЗО Чернигова. Его экстрадиция в Беларусь на законных основаниях откладывается. Мужчина оказался тертым калачом – он успешно ушел от белорусского правосудия и сейчас близок к тому, чтобы оставить с носом и украинскую Фемиду.





В ходе начавшейся экстрадиционной проверки выяснилось, что Юрченко в сентябре 2017 года получил в Украине статус беженца, а потому вернуть его в Беларусь не представляется возможным. Соответствующий документ ему выдала Государственная миграционная служба Украины.





Она же и лишила его этого статуса, когда выяснилось, что гражданин Беларуси находится в розыске по линии Интерпола. Официальная формулировка звучит так: «В связи с тем, что он занимается преступной деятельностью, представляет угрозу национальной безопасности, общественному порядку и здоровью населения Украины».





Однако Юрченко и его адвокат это решение в суде оспорили, и суд выступил на их стороне. В декабре 2018 года окружной административной суда Киева отменил решение миграционной службы, признав его противоправным, тем самым сохранив беглецу статус неприкасаемого беженца.





23 марта 2019 года апелляционная инстанция решение суда первой инстанции оставила без изменений. А 28 марта миграционная служба приняла второе решение о лишении Юрченко статуса беженца. Белорусский наркобарон вновь его обжаловал в суде. Дело пошло по второму кругу, его результаты пока неизвестны.





Все что смогли в этой ситуации украинские правоохранители, так это добиться дальнейшего содержания Юрченко под стражей до 11 июля. Но время работает на белоруса. В Украине максимальный срок содержания под стражей составляет 12 месяцев.





Если Юрченко не экстрадируют в Беларусь до 25 июля, то обязаны освободить. Что вполне может случиться и тогда он не станет ожидать повторного ареста.









За что получил статус беженца?

В Украине, как и в любой другой стране, статус беженца можно получить лишь в результате (официальная формулировка) «преследований по признакам расы, национальности, вероисповедания, политических взглядов, а также по другим причинам, если лица не могут или не хотят пользоваться защитой страны предыдущего места жительства».





В любом случае требуются убедительные доказательства преследования, за исключением уголовного.





направила советующие официальные запросы в Государственную миграционную службу, Службу безопасности и украинское бюро Интерпола. Все ведомства дружно отмолчались. Каким образом и за что Владимир Юрченко, находившийся в международном розыске, получил статус беженца, пытались выяснить украинские журналисты. В частности, редакция украинской службы «Радио Свобода»в Государственную миграционную службу, Службу безопасности и украинское бюро Интерпола. Все ведомства дружно отмолчались.





В ходе судебных разбирательств по делу Юрченко сотрудник миграционной службы сообщил журналистам, что Юрченко проверяла по их запросу СБУ и был получен ответ, что он не находится в розыске, а потому не было оснований не предоставлять ему статус беженца.