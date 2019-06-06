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В Бобруйске на переходе Datsun сбил женщину. Она в реанимации
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске автомобиль тяжело травмировал пешехода. Об этом
Авария произошла 6 июня, в 18.05. По предварительной информации, 78-летний водитель Datsun двигался по улице Рогачевской и совершил наезд на 59-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение больницы.
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Авария произошла 6 июня, в 18.05, на улице Рогачевской.
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