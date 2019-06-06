В Бобруйске на переходе Datsun сбил женщину. Она в реанимации

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске автомобиль тяжело травмировал пешехода. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла 6 июня, в 18.05. По предварительной информации, 78-летний водитель Datsun двигался по улице Рогачевской и совершил наезд на 59-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение больницы.