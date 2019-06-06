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Nexta: на крыльце Гомельского облисполкома парень публично вскрыл себе вены

07.06.2019 12:00 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Гомеле на крыльце здания облисполкома парень публично вскрыл себе вены. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Nexta», аналогичную новость опубликовало издание «Сильные новости».

Инцидент произошел около 11:00. Подробности на данный момент неизвестны. СМИ не сообщают ни имени беларуса, ни то, остался ли он в живых. На снимке, предоставленном автором Telegram-канала Степаном Светловым, видно, что на место приехала бригада скорой помощи. Детали происшествия выясняются.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
Ссылка на источник 24
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В Гомеле на крыльце здания облисполкома парень публично вскрыл себе вены. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Nexta», аналогичную новость опубликовало...
 
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