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Nexta: на крыльце Гомельского облисполкома парень публично вскрыл себе вены
Источник материала: KYKY>
В Гомеле на крыльце здания облисполкома парень публично вскрыл себе вены. Информация об этом
Инцидент произошел около 11:00. Подробности на данный момент неизвестны. СМИ не сообщают ни имени беларуса, ни то, остался ли он в живых. На снимке, предоставленном автором Telegram-канала Степаном Светловым, видно, что на место приехала бригада скорой помощи. Детали происшествия выясняются.
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В Гомеле на крыльце здания облисполкома парень публично вскрыл себе вены. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Nexta», аналогичную новость опубликовало...
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