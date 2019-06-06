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В детской поликлинике № 1 прошла акция «Здравствуй, лето!»

07.06.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В первые июньские дни в учреждении здравоохранения «Брестская городская детская поликлиника №1» состоялась акция «Здравствуй, лето!» Организаторами выступили первичные организации РОО "Белая Русь", ОО «Союз белорусских женщин», ОО «БРСМ» и профсоюзный комитет поликлиники.

В детской поликлинике № 1 прошла акция «Здравствуй, лето!»

Дети отвечали на вопросы познавательной викторины, принимали участие в конкурсах. Работники городского отдела по чрезвычайным ситуациям пополнили копилку знаний ребят о том, как правильно себя вести у водоема и в лесу, что делать при грозе, почему опасно детям играть со спичками.

В детской поликлинике № 1 прошла акция «Здравствуй, лето!»

С помощью своей фантазии, карандашей и фломастеров дети смогли рассказать, как можно с пользой провести летние каникулы.

В детской поликлинике № 1 прошла акция «Здравствуй, лето!»

Добрый друг детей, талисман Брестского филиала ОАО «Белагропромбанка» Агрик, создавал хорошее настроение, дарил окружающим улыбки и радость.

В детской поликлинике № 1 прошла акция «Здравствуй, лето!»

Главный врач детской поликлиники, депутат Брестского городского Совета депутатов Татьяна Авдейчук пожелала всем яркого и безопасного лета.

 
 
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  В первые июньские дни в учреждении здравоохранения «Брестская городская детская поликлиника №1» состоялась акция «Здравствуй, лето!» Организаторами выступили...
 
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