В детской поликлинике № 1 прошла акция «Здравствуй, лето!»

Источник материала: Виртуальный Брест

В первые июньские дни в учреждении здравоохранения «Брестская городская детская поликлиника №1» состоялась акция «Здравствуй, лето!» Организаторами выступили первичные организации РОО "Белая Русь", ОО «Союз белорусских женщин», ОО «БРСМ» и профсоюзный комитет поликлиники.





Дети отвечали на вопросы познавательной викторины, принимали участие в конкурсах. Работники городского отдела по чрезвычайным ситуациям пополнили копилку знаний ребят о том, как правильно себя вести у водоема и в лесу, что делать при грозе, почему опасно детям играть со спичками.





С помощью своей фантазии, карандашей и фломастеров дети смогли рассказать, как можно с пользой провести летние каникулы.





Добрый друг детей, талисман Брестского филиала ОАО «Белагропромбанка» Агрик, создавал хорошее настроение, дарил окружающим улыбки и радость.





Главный врач детской поликлиники, депутат Брестского городского Совета депутатов Татьяна Авдейчук пожелала всем яркого и безопасного лета.