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В лесах большинства районов Брестской области установился III класс пожарной опасности
07.06.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Брестской области в 12 из 16 районов установился III класс пожарной опасности, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Константин Скребец.
По территории юго-западного региона локально прошли дожди. В
В большинстве случаев причиной пожаров в экосистемах является человеческий фактор. В лесах Брестской области с начала года зафиксировано 133 возгорания, огонь повредил площадь 5020 га (за аналогичный период прошлого года произошло 49 пожаров на территории 187 га). Сотрудники лесной охраны по ст.15.29 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках) и ст.15.58 КоАП (разведение костров в запрещенных местах) привлекли к ответственности 48 человек.
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В Брестской области в 12 из 16 районов установился III класс пожарной опасности, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и...
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