«Конкуренция должна быть честной». «Беллегпром» — про планы отрегулировать рынок секонд-хенда

Источник материала: Виртуальный Брест

«Мы не боимся конкуренции в части секонд-хендов и „магазинов-тюбетеек“ (магазины с дешевым товаром из Средней Азии. — Прим. ред.)», — заявила сегодня на пресс-конференции новый председатель «Беллегпрома» Татьяна Лугина. По ее словам, концерн будет бороться за то, чтобы на рынке конкуренция была честной. «Чтобы товары в этих сетях (секондах и магазинах с товаром из Средней Азии. — Прим. ред.) соответствовали требованиям, которые установлены в нашей стране», — отметила глава концерна.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Татьяна Лугина обратила внимание на то, что «не надо заставлять покупать белорусские товары». «Мы должны своими маркетинговыми инструментами дать понять населению, почему оно должно покупать белорусскую одежду. Будем этим заниматься», — отметила глава концерна.

При этом глава концерна отметила, что сейчас белорусы зачастую скептически относятся к фразе «Купляйце беларускае».

Напомним, ранее Татьяна Лугина заявила , что в Беларуси нужно ввести дополнительное регулирование торговли секонд-хендов. Концерн, по ее словам, постарается сделать все, чтобы «любовь к белорусской одежде у населения только прирастала». В феврале предприятие уже просило правительство с просьбой защитить внутренний рынок от импорта, в том числе от секонда. Власти поручили концерну разработать конкретные предложения.