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Спасатели устроили на М1 как бы ДТП и учились ликвидировать его последствия

07.06.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках подготовки ко II Европейским играм, с целью повышения боеготовности дежурных смен подразделений по ЧС, на автодороге М1 у д. Федьковичи Жабинковского района подразделения МЧС провели тренировочные тактико-специальные учения по ликвидации последствий ДТП.

Спасатели устроили на М1 как бы ДТП и учились ликвидировать его последствия

Отработаны действия диспетчерского состава по приему и обработке сообщения, оказанию максимальной консультативной помощи, а также организация ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилей с наличием большого количества пассажирских мест и перевозящих опасные грузы.

Спасатели устроили на М1 как бы ДТП и учились ликвидировать его последствия

Спасатели устроили на М1 как бы ДТП и учились ликвидировать его последствия

Спасатели устроили на М1 как бы ДТП и учились ликвидировать его последствия

Спасатели устроили на М1 как бы ДТП и учились ликвидировать его последствия

 
 
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  В рамках подготовки ко II Европейским играм, с целью повышения боеготовности дежурных смен подразделений по ЧС, на автодороге М1 у д. Федьковичи Жабинковского...
 
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