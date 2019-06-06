Спасатели устроили на М1 как бы ДТП и учились ликвидировать его последствия

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В рамках подготовки ко II Европейским играм, с целью повышения боеготовности дежурных смен подразделений по ЧС, на автодороге М1 у д. Федьковичи Жабинковского района подразделения МЧС провели тренировочные тактико-специальные учения по ликвидации последствий ДТП.





Отработаны действия диспетчерского состава по приему и обработке сообщения, оказанию максимальной консультативной помощи, а также организация ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилей с наличием большого количества пассажирских мест и перевозящих опасные грузы.















