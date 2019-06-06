|
Спасатели устроили на М1 как бы ДТП и учились ликвидировать его последствия
07.06.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В рамках подготовки ко II Европейским играм, с целью повышения боеготовности дежурных смен подразделений по ЧС, на автодороге М1 у д. Федьковичи Жабинковского района подразделения
Отработаны действия диспетчерского состава по приему и обработке сообщения, оказанию максимальной консультативной помощи, а также организация ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилей с наличием большого количества пассажирских мест и перевозящих опасные грузы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках подготовки ко II Европейским играм, с целью повышения боеготовности дежурных смен подразделений по ЧС, на автодороге М1 у д. Федьковичи Жабинковского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)