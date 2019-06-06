Президент заявил, что НПЗ не должны «ползать на коленях» в переговорах с Россией

Источник материала: Ежедневник



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Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива.

"Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. <...> Надо садиться и по-деловому решать", — цитирует Лукашенко РИА Новости .

Посещая 7 июня НПЗ "Нафтан" в Витебской области, Лукашенко выразил возмущение тем, что Россия может возместить Беларуси, которая, по его словам, пострадала больше всего, лишь 20 миллионов долларов ущерба, тогда как международные компании требуют до 800 миллионов.

Напомним, в апреле ряд стран приостановил транзит и прием российской нефти по трубопроводу "Дружба" из-за проблем с качеством продукции. В "Транснефти" выяснили, что сырье загрязняли умышленно, возбуждено уголовное дело.

Между тем экспорт белорусской нефти из-за ситуации с магистральным нефтепроводом "Дружба" простаивает уже полтора месяца. Как сообщила пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Марина Костюченко, возобновить поставки белорусской нефти в страны ЕС планируется в июле. "Надеемся до конца года все объемы восстановить по контракту", - заявила Костюченко.

Гособъединение "Белоруснефть", занимающееся добычей нефти в Беларуси, планируют в текущем году увеличить объем добываемой в стране нефти до 1,69 миллиона тонн.