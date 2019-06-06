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Минсельхозпрод отчитался о двукратном росте экспорта в Польшу
07.06.2019 12:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ksai.ru
Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Польшу в январе-апреле вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло на полях XXII Белорусско-польского экономического форума "Добрососедство", передает
В свою очередь, посол Беларуси в Польше Владимир Чушев считает возможным преодолеть во взаимной торговле Беларуси и Польши рубеж в 3 млрд долларов. Кроме того, по словам посла, «есть основания полагать, что мы превысим рубеж в 500 млн долларов, в частности по привлечению польских инвестиций в Беларусь".
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Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Польшу в январе-апреле вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом...
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