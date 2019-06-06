Минсельхозпрод отчитался о двукратном росте экспорта в Польшу

Источник материала: Ежедневник



фото: ksai.ru

Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Польшу в январе-апреле вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло на полях XXII Белорусско-польского экономического форума "Добрососедство", передает БЕЛТА .

В свою очередь, посол Беларуси в Польше Владимир Чушев считает возможным преодолеть во взаимной торговле Беларуси и Польши рубеж в 3 млрд долларов. Кроме того, по словам посла, «есть основания полагать, что мы превысим рубеж в 500 млн долларов, в частности по привлечению польских инвестиций в Беларусь".

