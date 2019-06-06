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В Солигорске состоялась фотосессия с Кубком Беларуси по футболу.
07.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
31 мая 2019 15:40 2703
В Солигорске состоялась фотосессия с Кубком Беларуси по футболу.
30 мая текущего года в сквере около здания ОАО «Беларуськалий» был выставлен Кубок Беларуси. Сфотографироваться с трофеем пришло немало болельщиков.
Помимо фото с Кубком, любители футбола могли получить автографы у игроков основного состава. В совместном фото так же никто не отказывал.
Напомним, что Кубок будет доступен для фото и на игре с «Дняпром». Билеты на матч можно приобрести по ссылке:
Пресс-служба
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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31 мая 2019 15:40 2703 В Солигорске состоялась фотосессия с Кубком Беларуси по...
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