Источник материала: Soligorsk News



В Солигорске состоялась фотосессия с Кубком Беларуси по футболу. Автор: Эдуард Кидяев. Источник: fcshakhter.by

30 мая текущего года в сквере около здания ОАО «Беларуськалий» был выставлен Кубок Беларуси. Сфотографироваться с трофеем пришло немало болельщиков.

Помимо фото с Кубком, любители футбола могли получить автографы у игроков основного состава. В совместном фото так же никто не отказывал.





































Напомним, что Кубок будет доступен для фото и на игре с «Дняпром». Билеты на матч можно приобрести по ссылке: kvitki.by.