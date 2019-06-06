Присожский край принял эстафету огня

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Пламя огня гостит в Присожском крае, в Минске заработает международный вещательный центр, выставка в Национальном центре современных искусств, встреча с волонтёрами.

Эстафету огня II Европейских игр завтра встретят в агрогородке Лясковичи, который расположен на территории Национального парка «Припятский», после чего факелоносцы прибудут в Туров.

Международный вещательный центр, который обеспечит трансляцию II Европейских игр, заработает в Минске с 17 июня. Благодаря телетрансляции II Европейские игры увидят болельщики в 130 странах, в том числе в 47 европейских, что послужит отличной рекламой Беларуси в мире.

Международная выставка «Спорт — это высокое искусство», входящая в культурную программу II Европейских игр открылась в четверг в Национальном центре современных искусств. Выставка представляет работы фотографов и художников из 12 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Литвы, Польши, России, Словакии. Всего в 15 экспозиционных залах демонстрируется более 500 архивных фото и современных фотографических проектов. Кроме того, показаны плакаты, скульптурные объекты, документация перформативных практик, исследующих тему спорта в широком культурологическом, историческом и социальном контексте.

Подготовка волонтёров, которые будут работать с прибывающими гостями во время проведения игр завершилась объектовыми тренингами, который призваны усовершенствовать работу волонтёров. Они были приглашены на Национальный олимпийский стадион «Динамо». Участникам мероприятия рассказали об организационных моментах работы во время Игр. Их также познакомили с деятельностью волонтерских центров, где добровольцы могут получить всю необходимую информацию.

Нелли ДЕНИСЕНКОВА.