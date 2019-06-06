ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Присожский край принял эстафету огня

07.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Пламя огня гостит в Присожском крае, в Минске заработает международный вещательный центр, выставка в Национальном центре современных искусств, встреча с волонтёрами.

Эстафету огня II Европейских игр завтра встретят в агрогородке Лясковичи, который расположен на территории Национального парка «Припятский», после чего факелоносцы прибудут в Туров.

Международный вещательный центр, который обеспечит трансляцию II Европейских игр, заработает в Минске с 17 июня. Благодаря телетрансляции II Европейские игры увидят болельщики в 130 странах, в том числе в 47 европейских, что послужит отличной рекламой Беларуси в мире.

Международная выставка «Спорт — это высокое искусство», входящая в культурную программу II Европейских игр открылась в четверг в Национальном центре современных искусств. Выставка представляет работы фотографов и художников из 12 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Литвы, Польши, России, Словакии. Всего в 15 экспозиционных залах демонстрируется более 500 архивных фото и современных фотографических проектов. Кроме того, показаны плакаты, скульптурные объекты, документация перформативных практик, исследующих тему спорта в широком культурологическом, историческом и социальном контексте.

Подготовка волонтёров, которые будут работать с прибывающими гостями во время проведения игр завершилась объектовыми тренингами, который призваны усовершенствовать работу волонтёров. Они были приглашены на Национальный олимпийский стадион «Динамо». Участникам мероприятия рассказали об организационных моментах работы во время Игр. Их также познакомили с деятельностью волонтерских центров, где добровольцы могут получить всю необходимую информацию.

Нелли ДЕНИСЕНКОВА.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пламя огня гостит в Присожском крае, в Минске заработает международный вещательный центр, выставка в Национальном центре современных искусств, встреча с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жить в своем мире. Айзек Азимов стал выдающимся фантастом для всего мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика