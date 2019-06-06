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Учащиеся Рязанцевской школы стали призёрами областных соревнований по гандболу

07.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Представители нашего района на протяжении трёх дней сражались с ровесниками из спортивных школ области за звание лучших. Соревнования проводились по круговой системе.

Наши юные гандболисты одержали три победы, и одна игра закончилась ничьёй. Они набрали 7 очков и разделили второй результат с ребятами Чаусского района. Однако разница забитых и пропущенных мячей была в нашу пользу. Это позволило им по праву занять вторую ступень пьедестала.

По словам тренера Артёма Барташевича, одержанная победа в первой игре вселила ребятам уверенность в своих силах.

Учащиеся Рязанцевской школы стали призёрами областных соревнований по гандболу

▪ Поздравления и награды юные гандболисты получили на торжественной линейке.  Фото Натальи Манусовой.

— Наша команда впервые выезжала на такие соревнования, — говорит капитан команды Денис Пшакин. — Было волнительно, переживали, что остальные участники лучше подготовлены. Но у нас всё получилось.

А на следующий день эстафету приняли девочки. Два дня юные гандболистки на спортивной площадке доказывали, что они лучшие в районе и одни из лучших в области. Им это удалось. По итогам соревнований они заняли третье место.

Наталья МАНУСОВА.

 
 
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Представители нашего района на протяжении трёх дней сражались с ровесниками из спортивных школ области за звание лучших. Соревнования проводились по круговой...
 
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