Учащиеся Рязанцевской школы стали призёрами областных соревнований по гандболу

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Представители нашего района на протяжении трёх дней сражались с ровесниками из спортивных школ области за звание лучших. Соревнования проводились по круговой системе.

Наши юные гандболисты одержали три победы, и одна игра закончилась ничьёй. Они набрали 7 очков и разделили второй результат с ребятами Чаусского района. Однако разница забитых и пропущенных мячей была в нашу пользу. Это позволило им по праву занять вторую ступень пьедестала.

По словам тренера Артёма Барташевича, одержанная победа в первой игре вселила ребятам уверенность в своих силах.

▪ Поздравления и награды юные гандболисты получили на торжественной линейке. Фото Натальи Манусовой.

— Наша команда впервые выезжала на такие соревнования, — говорит капитан команды Денис Пшакин. — Было волнительно, переживали, что остальные участники лучше подготовлены. Но у нас всё получилось.

А на следующий день эстафету приняли девочки. Два дня юные гандболистки на спортивной площадке доказывали, что они лучшие в районе и одни из лучших в области. Им это удалось. По итогам соревнований они заняли третье место.

Наталья МАНУСОВА.