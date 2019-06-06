Тапочки в подарок. Какие вещи можно забрать из номера в отеле?

Источник материала: Аргументы и факты

МЫЛО И ЩЕТКИ

Все флакончики в ванной: гели для душа, шампуни, мыла – для вас. Неиспользованные тюбики можно забрать с собой. При этом стоит учитывать, что в недорогих гостиницах чаще всего и косметика не самого лучшего качества и брать ее домой не имеет особого смысла.

В более «звездных» отелях гостям иногда предлагают бесплатные кремы для бритья, шапочки для душа, одноразовые зубные щетки, бритвы, расчески, щеточки для обуви, миниатюрный швейный набор. Их тоже можно взять с собой при выселении. Как и одноразовые тапочки. Допускается вынести из номера туалетную бумагу или салфетки.

В целом, все, что в номере предназначено для одноразового использования, можно смело забирать. Однако предварительно стоит выяснить, не нужно ли за эти вещи заплатить. К примеру, еда и напитки из холодильника в номере практически всегда платные, и их стоимость значительно выше, чем в магазине через дорогу. Забирать воду можно лишь в случае, если есть табличка, что это подарок отеля, иначе за нее также придется заплатить.

А вот несколько пакетиков чая, кофе или сахара, конфеты, которые могут лежать на столе возле электрического чайника, как правило, включены в стоимость проживания, и их можно забрать с собой при выселении. Дорогие отели иногда оставляют для гостя подарок – корзину фруктов или даже бутылку вина.

Некоторые гостиницы выпускают канцелярию с собственной символикой. В номере могут лежать ручки, карандаши или блокноты с фирменным логотипом. Забрать такие вещи с собой можно, в принципе компания на это и рассчитывает. Иногда в зарубежных отелях можно найти журналы и даже Библию – их увозить домой не рекомендуется.



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ЧТО НЕЛЬЗЯ?

Полотенца и халаты из отеля забирать нельзя. При выселении работники это строго контролируют. Нельзя прихватывать из гостиниц чайники, кофеварки, утюги, фены. Предметы мебели, а также покрывала также увозить не следует. Оставить в номере необходимо вешалки для одежды, подушки, пульты от телевизора и кондиционера, посуду, нельзя выкручивать лампочки и снимать шторы.

В топ-3 увозимых из отеля вещей (а это считается уже воровством) традиционно входят полотенца, халаты и пепельницы. В список также включены чашки, вазы, настольные лампы, покрывала, простыни и скатерти. Среди самых странных краж выделяются мини-холодильник, диван, матрас и даже камин. В блогах для путешественников можно прочесть о случаях, когда в Берлине гость вырезал на память часть коврового покрытия и увез с собой, а в Лондоне постоялец снял с двери комнаты цифры.

Если вас поймали с поличным, то скорее всего просто попросят вернуть имущество или расплатиться за него. В некоторых случаях могут вызвать стражей правопорядка, ведь воровство – это преступление во всех странах без исключения. Интересно, что даже если за руку вас никто не поймал, а пропажу обнаружили после выселения, то отель может постфактум списать деньги с банковской карты.

В целом, если есть какие-либо сомнения, на все интересующие вопросы ответят администраторы отеля, которые обычно находятся на первом этаже здания.

КСТАТИ

По данным агентства lastminute.com, ежегодно отели теряют до $4 тыс. на имуществе, которое гости забрали собой. У пятизвездочных отелей эта цифра доходит до $15 тыс. в год.