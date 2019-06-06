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«Кадры решают всё». Ключевой ресурс корпораций – люди?

07.06.2019 13:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Кадры решают всё». Ключевой ресурс корпораций – люди?
Фото из открытых источников

Ключевой ресурс корпораций сегодня – люди и команда, которую они образуют. Несмотря на автоматизацию и информатизацию бизнес-процессов, работодатели по-прежнему понимают, что «кадры решают всё», и видят в сотрудниках конкурентное преимущество компании. При этом рынок труда все больше управляется соискателем, а не работодателем: вакансий в десятки раз больше, чем хороших специалистов. Размещение объявления без использования дополнительных инструментов, увы, все реже приводит к желаемым откликам. Кроме того, каждый  HR-менеджер хочет подобрать «идеального» сотрудника: компетентного, неконфликтного, ответственного… Чтобы не ошибиться, нужно применять определенные методики из психологии, типологии личности, биологии поведения человека. После укомплектования штата работы у рекрутера только прибавляется. На обучение и адаптацию персонала затрачиваются финансы, время и силы, поэтому для каждого HR-специалиста остаются актуальными вопросы:

  • Какие инновации появились на рынке рекрутинга?
  • Что действительно важно оценивать при найме и как это сделать?
  • Что такое профайлинг и как он может помочь в выборе кандидатов?
  • Как управлять вложениями в персонал?
  • Что такое геймификация управления HR?

Не будем забывать, что существует и юридическая сторона взаимоотношений с сотрудниками в компании. Трудовое законодательство динамично обновляется. Кадровая работа требует постоянной актуализации правовых знаний и получения практических навыков во избежание нарушений, которые на сегодняшний день влекут серьезные финансовые последствия для работодателя: штрафы, компенсации и возмещение морального вреда в случае обращения работника в суд. Кроме того, приоритетной сферой становится IT-отрасль, которая имеет свою специфику, например, использование дистанционного труда. В прошлом году вступил в силу Общий регламент защиты персональных данных (GDPR), касающийся физических лиц, в связи с чем тема личной информации о сотрудниках также стала волновать специалистов по кадрам.

  • Правомерен ли запрос персональной информации?
  • Какие есть нюансы и подводные камни в документальном оформлении дистанционного работника?
  • Что проверить специалисту по кадрам, чтобы избежать нарушений?
  • Как складывается судебная практика по трудовому законодательству?
  • Как не допустить ошибок при предоставлении трудового отпуска, увольнении сотрудников и какие последствия влекут эти ошибки?

14 июня при информационной поддержке еженедельника «Аргументы и факты» состоится III Белорусский форум работников кадровой службы – масштабное комплексное профессиональное мероприятие для специалистов, чья деятельность связана с кадровой работой: от документального оформления сотрудников до психологических аспектов управления персоналом.
Представители юридических компаний, государственных органов и кадровых служб ведущих предприятий расскажут об обновлениях в сфере трудового законодательства, трендах в работе специалистов по кадрам, судебной практике по трудовым спорам, новых практических инструментах для налаживания эффективной работы персонала, передовых технологиях в сфере управления человеческими ресурсами.
 
 
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Несмотря на автоматизацию и информатизацию бизнес-процессов, работодатели по-прежнему видят в сотрудниках конкурентное преимущество компании.
 
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