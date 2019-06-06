Белорусам предложили автомобиль за безналичные покупки

Источник материала: Myfin



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Претендовать на подарки можно с любой картой банка . Ближайшие два месяца можно получать баллы за безналичные покупки.

Красной картой или кредиткой также начисляется по 20 баллов за каждые 10 рублей. По 100-200 баллов принесут дополнительные действия, вроде оформления карты Visa или страховки. Принцип простой: за каждые 10 рублей расходов внутри страны дается 10 баллов. При расчетах за границей действует двойная ставка. При оплатеилитакже начисляется по 20 баллов за каждые 10 рублей. По 100-200 баллов принесут дополнительные действия, вроде оформления карты Visa или страховки.

Баллы можно обменять на шансы выиграть подарки. В частности, банк подготовил пляжные сумки, красные чемоданы Samsonite и полотенца. Кроме того, 20 человек получат денежные призы – по 1000 рублей каждый. А главный приз – новый автомобиль Mazda 6. Правда, чтобы оказаться в числе претендентов, нужно накопить 1000 баллов.