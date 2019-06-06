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В Освее обновляются памятники воинской славы

07.06.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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В Освее обновляются памятники воинской славы

Великая  Отечественная  война  давно  стала историей. Но безмолвным напоминанием о ней  является множество памятников воинской славы, обелисков, мест массовых захоронений, одиночных и братских могил. 

Освейщина… Наиболее пострадавший от зверств фашистов уголок Беларуси. За годы войны здесь уничтожено 158 деревень. Здесь прошла карательная экспедиция «Зимнее волшебство», унёсшая тысячи невинных людских жизней.
Памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной, на Освейской земле 91, в том числе могилы советских воинов и жертв фашизма. И чтобы поддерживать их в надлежащем состоянии, нужно немало сил, времени и средств.
— Силами одного сельского Совета сделать это, конечно, невозможно, – рассказывает председатель сельисполкома Сергей Навицкий. – За нашим коллективом закреплены 2 памятника в д. Любасно, мы их почистили, покрасили, обкосили территорию.
За остальными объектами смотрят шефствующие организации. Работу по поддержанию их в надлежащем состоянии выполняют добросовестно: ежегодно обновляют венки, поправляют ограды, обкашивают прилегающую территорию. В этом году проведено два субботника, вместе с работниками шефских организаций трудилось и местное население. В деревнях Волесы, Лисно, Дубровы, Муквятица, Кострово, Любасно, Доброплёсы есть памятники, которые расположены на гражданских кладбищах, там за ними ухаживают местные жители.
Памятным местом в Освее является Курган Бессмертия, расположенный в центре городского посёлка, куда приходят люди на 9 Мая, День Независимости и в другие памятные даты.
В Освейском парке находится сразу несколько памятников – партизанскому командиру Владимиру Симацкому, жертвам геноцида и воинское захоронение. Их шефами являются ТЦСОН и Освейская средняя школа. Памятник В. Симацкому требует лишь косметического ремонта.
Силами сельсовета на деньги, выделенные облисполкомом, начаты работы по ремонту воинского захоронения. К 3 июля здесь обновят старые плиты и добавят две новые, на которых будут нанесены ещё 80 фамилий советских воинов, погибших при освобождении района. Среди них появится фамилия бойца Красной армии Арсения Аржаника, погибшего на «Невском пятачке». В братскую могилу будет перезахоронен и его прах.
Чтобы приехать на место, где захоронены их близкие, люди готовы преодолевать тысячи километров. В прошлом году Освею посетили родные одного из погибших и захороненных в братской могиле солдата. Ехали издалека, из Башкирии. В этом году 9 Мая из Минска приехала внучка одного из захороненных здесь.
Поиски погибших в войну родственники вели через интернет. А сколько еще тех, кто ищет, ждёт и надеется получить хоть какую-нибудь весточку о своих близких, не вернувшихся с войны!
Работа по восстановлению и благоустройству памятников – актуальная и важная. И нужна она не мёртвым, а, прежде всего, живым. Вестись же должна не только к памятным датам. Ведь сколько будут стоять памятники погибшим, столько будут помнить о них люди!
Анна ЗИМАЦКАЯ.

 
Теги: Минск
 
 
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