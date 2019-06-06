Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Лето – насыщенная пора: для детей наступает самое «золотое» время – долгожданные длинные каникулы. Кто-то отправится в детский лагерь, а кто-то поедет к бабушкам и дедушкам. Лето – это и насыщенная пора для сельчан. Здесь особенную важность приобретают забота и внимание к пожилым людям.





Именно поэтому в июне стартует республиканская акция «С заботой о безопасности малой Родины».

Она будет проходить 2 раза в год – с июня по июль и с сентября по октябрь – в сельских населенных пунктах, городах, садовых товариществах и агроусадьбах. Ее цель – предупреждение пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и гибели на них людей пенсионного и пожилого возраста.

Целевой аудиторией новой акции станут пенсионеры и пожилые люди. Специально для них в сельских населенных пунктах (районных центрах) на открытых площадках перед сельским клубом, возле сельсоветов.

Мероприятия будут интересными и в них найдется место как празднику с развлечениями, так и изучению важных элементов безопасности. Причем сделано это будет в максимально интересной и доступной форме.

В акции, помимо спасателей, примут участие члены БМООСП, представители ОСВОД и сельсоветов.

(Visited 1 times, 1 visits today)