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«Летний патруль» — 2019

07.06.2019 13:54 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Акция «Летний патруль» проводится в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между ОО «БРСМ» и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларуси в течении лета 2019 года.

«Летний патруль» — 2019

Задачами акции является:

формирование в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, путем привлечения молодежи к:

  • проведению образовательно-воспитательной работы, в том числе распространению наглядно-изобразительной продукции по пропаганде знаний в области безопасности жизнедеятельности;
  • проведению мероприятий по профилактике и предупреждению возникновения пожаров и гибели людей от них;
  • оказанию содействия ГУ «Государственная инспекция по маломерным судам» и РГОО «Белорусское республиканское общество спасения на водах (ОСВОД)» в реализации возложенных на них задач (при осуществлении административных процедур и обеспечении безопасности судоходства и эксплуатации маломерных судов в форме внештатного сотрудничества; спасание и охрана жизни людей на водах в районах действия спасательных станций и постов; организация и проведение разъяснительной работы среди населения по предупреждению несчастных случаев на водах и т.д.).

Члены ОО «БРСМ» будут распространять памятки и другую наглядно-изобразительную продукцию населению, рассказывают о правилах поведения в лесах и у воды, а также осуществляют патрулирование в официально установленных, а также не оборудованных (запрещенных) местах для купания и отдыха граждан у береговой линии водоемов с целью предотвращения гибели граждан на воде; патрулировать лесопарковые зоны с целью выявления нарушений правил пожарной безопасности, очагов возгорания.

Акция «Летний патруль» будет способствовать повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности среди всех возрастных групп населения, в первую очередь детей и молодежи. Проект направлен на сокращение количества пожаров на территории республики, уменьшение несчастных случаев на воде и при эксплуатации водного транспорта.

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Акция «Летний патруль» проводится в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между ОО «БРСМ» и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларуси
 
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