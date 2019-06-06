«Летний патруль» — 2019

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Акция «Летний патруль» проводится в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между ОО «БРСМ» и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларуси в течении лета 2019 года.





Задачами акции является:

формирование в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, путем привлечения молодежи к:

проведению образовательно-воспитательной работы, в том числе распространению наглядно-изобразительной продукции по пропаганде знаний в области безопасности жизнедеятельности;

проведению мероприятий по профилактике и предупреждению возникновения пожаров и гибели людей от них;

оказанию содействия ГУ «Государственная инспекция по маломерным судам» и РГОО «Белорусское республиканское общество спасения на водах (ОСВОД)» в реализации возложенных на них задач (при осуществлении административных процедур и обеспечении безопасности судоходства и эксплуатации маломерных судов в форме внештатного сотрудничества; спасание и охрана жизни людей на водах в районах действия спасательных станций и постов; организация и проведение разъяснительной работы среди населения по предупреждению несчастных случаев на водах и т.д.).

Члены ОО «БРСМ» будут распространять памятки и другую наглядно-изобразительную продукцию населению, рассказывают о правилах поведения в лесах и у воды, а также осуществляют патрулирование в официально установленных, а также не оборудованных (запрещенных) местах для купания и отдыха граждан у береговой линии водоемов с целью предотвращения гибели граждан на воде; патрулировать лесопарковые зоны с целью выявления нарушений правил пожарной безопасности, очагов возгорания.

Акция «Летний патруль» будет способствовать повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности среди всех возрастных групп населения, в первую очередь детей и молодежи. Проект направлен на сокращение количества пожаров на территории республики, уменьшение несчастных случаев на воде и при эксплуатации водного транспорта.

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