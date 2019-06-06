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Танец огня и металла: как работает китайско-белорусский автомобильный завод

07.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси за прошлый год было продано больше 50 тысяч новых машин. Каждая 10-я – собственного производства. Их выпуском занимается новый завод под Борисовом. На совместном китайско-белорусском предприятии побывала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Движения роботов – будто танец огня и металла. Каждые четыре минуты с конвейера сходит новый кузов. Никаких заминок и брака – автоматика работает четко. 

«На каждую сварочную точку написана своя программа. Автоматически робот распознает, какая модель, и автоматически меняет программу. Т.е. с седана, допустим, на кроссовер. Т.е. вся система полностью автоматизирована», – объясняет начальник сварочного цеха предприятия Дмитрий Хомич.

Шасси и кузов соединяют по-прежнему люди. Правда, робот потом все проверит. Теперь на заводе полный цикл производства: от сварки до покраски и тестирования.

Китайские партнеры под Борисовом работают давно, но серийным выпуском новый завод занимается чуть больше года. За это время с конвейера сошли 15 тысяч легковушек. Получена и первая прибыль. Автолюбители интересуются – это белорусский или китайский автомобиль?

«Процент локализации у этих машин очень высокий. Больше 50% – это белорусские комплектующие. Шины, выхлопная система, аккумулятор. Вот сейчас уже опробовали стекла, они будут поставляться из Могилева. Стартеры и генераторы тоже. Это все очень развивается», – говорит заместитель директора по производству Чэн Вэньань. 

Завод выходит на проектные мощности. Заказы уже превысили три тысячи машин в месяц. Такой спрос требует расширения: набор новых сотрудников, переход на две смены и шестидневную рабочую неделю. Но главный принцип остается прежним: сочетание цена-качество-сервис и поддержка покупателей от Бреста до Владивостока. 

«Изначально этот инвестпроект направлен на Союзное государство. Большая часть машин продается на российском рынке. Там действует сейчас 50 дилеров. Наша китайская марка в этом году среди всех китайских марок занимает первое место», – рассказывает и.о. генерального директора предприятия Геннадий Свидерский.

Сейчас на заводе выпускают три модели. Скоро появится четвертая. Для сборки и тестирования ее ждут уже в июне. Новый кроссовер окрестили «молодежным». Планы амбициозные: выходить на евразийский рынок. Переговоры сейчас ведут с Литвой, Сербией и Казахстаном.



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Теги: Брест, Могилев
 
 
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Китайские партнеры под Борисовом работают давно, но серийным выпуском новый завод занимается чуть больше года. За это время с конвейера сошли 15 тысяч легковушек.
 
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