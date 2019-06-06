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Работники Осиповичской дистанции пути поучаствовали в акции «Дети и безопасность»

07.06.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

В связи с началом летних каникул в период с 27.05.2019 по 07.06.2019 на Белорусской железной дороге проведены мероприятия «Дети и безопасность», направленные на профилактику травмирования и гибели несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта. Особое внимание обращалось на недопущение нахождения на железнодорожных путях в наушниках и использование мобильных телефонов в зоне повышенной опасности.

Работники Осиповичской дистанции пути поучаствовали в акции «Дети и безопасность»

В период проведения акции «Дети и безопасность» работники Осиповичской дистанции пути совместно с военизированной охраной приняли участие в трех рейдах по предупреждению хождения по железнодорожным путям в неустановленных местах. Распространено 120 памяток, проведена разъяснительная работа во всех учреждениях образования, расположенных в 5-километровой зоне от железной дороги.

Осиповичская дистанция пути

 
 
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В связи с началом летних каникул в период с 27.05.2019 по 07.06.2019 на Белорусской железной дороге проведены мероприятия «Дети и безопасность», направленные на...
 
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