«Беллегпром» намерен продвигать свою продукцию за рубеж под единым брендом.

Источник материала: Ежедневник



фото: trikotazh.by

По мнению главы концерна Татьяны Лугиной, это позволит диверсифицировать экспорт.

Концерн "Беллегпром" планирует продвигать продукцию на зарубежные рынки под единым брендом, что позволит диверсифицировать экспорт, сообщила председатель концерна Татьяна Лугина, передает БЕЛТА . "Белорусская одежда - уже бренд.

Когда каждый производитель самостоятельно пытается освоить тот или иной рынок, это сложно и финансово-экономически, и стратегически", - отметила Татьяна Лугина.

Ранее недавно назначенная на должность главы концерна Татья Лугина заявляла о необходимости усилить маркетинг и провести ревизию ассортимента белорусской легкой промышленности. Также Лугина заявляла о необходимости пристальнее изучить предпосылки, способствующие бурному росту присутствия секонд-хенда на белорусском рынке. По мнению Лугиной, его динамику необходимо остановить .