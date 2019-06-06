ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С заботой о безопасности малой Родины

07.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

Все три месяца лета спасатели будут работать с детьми и пенсионерами в рамках республиканских акций

Именно поэтому в июне стартуют сразу две республиканские акции, одна из которых станет новинкой. Так, к ежегодной «Каникулы без дыма и огня», которая будет проходить в течение всего лета, добавляется новая акция под названием «С заботой о безопасности малой Родины».

Она будет проходить 2 раза в год – с июня по июль и с сентября по октябрь – в сельских населенных пунктах, городах, садовых товариществах и агроусадьбах. Ее цель – предупреждение пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и гибели на них людей пенсионного и пожилого возраста.

Целевой аудиторией новой акции станут пенсионеры и пожилые люди. Специально для них в сельских населенных пунктах (районных центрах) на открытых площадках перед сельским клубом, возле сельсоветов и в парках пройдут тематические «Ярмарки безопасности».

Мероприятия будут интересными и в них найдется место как празднику с развлечениями, так и изучению важных элементов безопасности. Причем сделано это будет в максимально интересной и доступной форме.

Так, спасатели предусмотрят множество «зон активации» – «Проведи время с пользой», «Жучки-паучки», «Печки-лавочки», «Безопасный электрик» и многие другие. Испытать свою физическую форму можно будет в играх и эстафетах, узнать много нового – на выставке пожарной аварийно-спасательной техники, попробовать вкусную кашу – на полевой кухне, а научиться оказывать первую помощь – вместе с работниками Белорусского общества Красного Креста.

Самые творческие не пройдут мимо мастер-классов по аквагриму и оригами, а прекрасная половина аудитории посетит специальную «Зону красоты». Запомнить этот день надолго помогут яркие фотозоны, а сопровождать мероприятие и создавать особую атмосферу будут духовой оркестр и ростовые куклы.

Помимо работы «зон активации», пройдет концертная программа, в которую войдут выступления коллективов художественной самодеятельности МЧС, театрализованные постановки по ОБЖ для взрослых, конкурсы и многое другое. Кроме того, будут организованы «Город мастеров и ремесленников» и торговые точки с товарами народного потребления.

Что касается «Каникул без дыма и огня», то сюда войдут мероприятия в летних и пришкольных лагерях. С ребятами в доступной форме поговорят о главных правилах безопасности, посмотрят тематические обучающие видео- и мультфильмы, проведут викторины по ОБЖ и проверят знания в играх и викторинах.

В обеих акциях, помимо спасателей, примут участие члены БМООСП, представители БДПО, ОСВОД, Белорусского общества Красного Креста, отделы идеологической работы, культуры и по делам молодежи райсполкомов, коллективы художественной самодеятельности района и МЧС, РАЙПО, сельсоветы и другие заинтересованные организации.

Бегущие строки на телевидении, радиосообщения, статьи в печатных изданиях – на протяжении акций спасатели будут активно сотрудничать со СМИ. Тематические обучающие видеоролики разместятся на ЖК-панелях организаций, аудиоматериалы – в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового пребывания людей. Наглядно-изобразительная продукция МЧС появится на информационных стендах в пришкольных и летних оздоровительных лагерях, а также учреждениях дошкольного образования.


 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все три месяца лета спасатели будут работать с детьми и пенсионерами в рамках республиканских акций
 
Новости дня
Новости разные
 
Работники Осиповичской дистанции пути поучаствовали в акции «Дети и безопасность»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика