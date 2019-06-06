Источник материала: Новости Дзержинска

Все три месяца лета спасатели будут работать с детьми и пенсионерами в рамках республиканских акций

Именно поэтому в июне стартуют сразу две республиканские акции, одна из которых станет новинкой. Так, к ежегодной «Каникулы без дыма и огня», которая будет проходить в течение всего лета, добавляется новая акция под названием «С заботой о безопасности малой Родины».

Она будет проходить 2 раза в год – с июня по июль и с сентября по октябрь – в сельских населенных пунктах, городах, садовых товариществах и агроусадьбах. Ее цель – предупреждение пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и гибели на них людей пенсионного и пожилого возраста.

Целевой аудиторией новой акции станут пенсионеры и пожилые люди. Специально для них в сельских населенных пунктах (районных центрах) на открытых площадках перед сельским клубом, возле сельсоветов и в парках пройдут тематические «Ярмарки безопасности».

Мероприятия будут интересными и в них найдется место как празднику с развлечениями, так и изучению важных элементов безопасности. Причем сделано это будет в максимально интересной и доступной форме.

Так, спасатели предусмотрят множество «зон активации» – «Проведи время с пользой», «Жучки-паучки», «Печки-лавочки», «Безопасный электрик» и многие другие. Испытать свою физическую форму можно будет в играх и эстафетах, узнать много нового – на выставке пожарной аварийно-спасательной техники, попробовать вкусную кашу – на полевой кухне, а научиться оказывать первую помощь – вместе с работниками Белорусского общества Красного Креста.

Самые творческие не пройдут мимо мастер-классов по аквагриму и оригами, а прекрасная половина аудитории посетит специальную «Зону красоты». Запомнить этот день надолго помогут яркие фотозоны, а сопровождать мероприятие и создавать особую атмосферу будут духовой оркестр и ростовые куклы.

Помимо работы «зон активации», пройдет концертная программа, в которую войдут выступления коллективов художественной самодеятельности МЧС, театрализованные постановки по ОБЖ для взрослых, конкурсы и многое другое. Кроме того, будут организованы «Город мастеров и ремесленников» и торговые точки с товарами народного потребления.

Что касается «Каникул без дыма и огня», то сюда войдут мероприятия в летних и пришкольных лагерях. С ребятами в доступной форме поговорят о главных правилах безопасности, посмотрят тематические обучающие видео- и мультфильмы, проведут викторины по ОБЖ и проверят знания в играх и викторинах.

В обеих акциях, помимо спасателей, примут участие члены БМООСП, представители БДПО, ОСВОД, Белорусского общества Красного Креста, отделы идеологической работы, культуры и по делам молодежи райсполкомов, коллективы художественной самодеятельности района и МЧС, РАЙПО, сельсоветы и другие заинтересованные организации.

Бегущие строки на телевидении, радиосообщения, статьи в печатных изданиях – на протяжении акций спасатели будут активно сотрудничать со СМИ. Тематические обучающие видеоролики разместятся на ЖК-панелях организаций, аудиоматериалы – в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового пребывания людей. Наглядно-изобразительная продукция МЧС появится на информационных стендах в пришкольных и летних оздоровительных лагерях, а также учреждениях дошкольного образования.



