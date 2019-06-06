Ресторанный Минск продолжает взрываться. В городе открылось столько заведений, а вы и не в курсе

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Tut.by
Май прошел, но не бесследно: в Минске появилось больше десяти приличных заведений. Это и придомовая пекарня в Новой Боровой, и новая кальянная на Зыбицкой, и французский ресторан в центре от звездной команды. В общем, места на любой вкус. Нелишним будет напомнить, что следить за ресторанными новостями вы можете на странице с нашими где мы показываем новые заведения. традиционными подборками,
Открываете новое заведение в Минске и готовы показать его и рассказать о нем? Пишите на afisha@tutby.com с пометкой «Новое заведение». Brioche
Фото: bulataya.com Фото: bulataya.com Фото: bulataya.com Фото: bulataya.com Фото: bulataya.com
Фото: bulataya.com
Формат: придомовая пекарня.
Где: улица Леонардо да Винчи, 2 (Новая Боровая).
Когда: с 7.30 до 22.30 ежедневно.
Некоторые позиции из меню:
классический круассан — 3,20 рубля;
круассан с миндальным кремом — 4,50 рубля;
киш с грибами — 4,90 рубля;
тарталетка "Яблоко" — 5,50 рубля;
мильфей фисташковый — 8,50 рубля;
эклер (в ассортименте) — 6,60 рубля;
хлеб (ржаной со злаками) — 6,60 рубля.
Мята Lounge
Формат: кальянная.
Где: ул. Зыбицкая, 2 (вход со стороны реки).
Когда: воскресенье - четверг — с 12.00 до 02.00, пятница и суббота — с 12.00 до 05.00.
Некоторые позиции из меню:
салат со свежим авокадо, креветками и ананасом — 13 рублей;
креветки на гриле с кукурузой — 19 рублей;
тартар из говядины / лосося и авокадо / тунца, апельсина, имбиря и цукини — 15 рублей;
крем-суп из белых грибов — 8 рублей;
паста — 13−15 рублей;
бургеры — 14−17 рублей;
филе лосося запеченное с овощами и лимонным маслом — 26 рублей.
Le Gosse
Формат: ресторан французской кухни ( ). здесь подробней
Где: пл. Свободы, 13.
Когда: с 8.00 до 23.00 ежедневно.
Некоторые позиции из меню:
ризотто с тунцом, бонито — 18 рублей;
равиоли с телячьими мозгами, грибной соус — 16 рублей;
суп с морским гребешком, вешенки, имбирь — 11 рублей;
лосось, печеный порей, голландский соус с тремя видами икры — 24 рубля;
тефтели из баранины, томатное рагу, йогурт, маринованный гранат — 19 рублей.
тартар из тунца с авокадо, соус понзу — 21 рубль.
лимонный тарт — 9 рублей.
Busel House
Формат: ресторан при гостинице Mercure (почему такое название, объясняли ). тут
Где: ул. Зыбицкая, 4.
Когда: с 12.00 до 00.00.
Некоторые позиции из меню:
греческий салат (200 г) — 10 рублей;
борщ (350/50 г) — 12 рублей;
драники с мачанкой (350 г) — 25 рублей;
спагетти "Болоньезе" (240 г) — 18 рублей;
рагу с зайцем (420 г) — 30 рублей;
чизкейк (130 г) — 10 рублей.
Vinie Jones Pub
Формат: пивной бар в английском стиле (мы Минска спортивный паб">писали о его именитых владельцах).
Где: ул. Интернациональная, 33.
Когда: с понедельника по четверг — с 17.00 до 02.00, в пятницу — с 17.00 до 04.00, в субботу — с 13.00 до 04.00, в воскресенье — с 13.00 до 02.00.
Некоторые позиции из меню:
пита с курицей / говядиной — 10/11 рублей;
говяжьи ребра со свежими огурцами в остром маринаде — 14 рублей;
куриные крылья на подушке из гуакамоле — 13 рублей;
бургер с говядиной и салатом «Коул Слоу» — 14 рублей;
теплый салат с уткой и бобами — 13 рублей;
холодник с картофелем и хреном — 8 рублей;
стейк из говядины с соусом «Демиглас» — 26 рублей
филе утки с сальсой из киви и печеным баклажаном — 15 рублей.
«Хинкальня»
Формат: ресторан грузинской кухни.
Где: ул. К. Маркса, 21.
Когда: с 11.00 до 23.00.
Некоторые позиции из меню:
хинкали с сыром / мясом — 1 рубль;
суп харчо — 6 рублей 50 копеек;
хачапури по-аджарски — 7 рублей 70 копеек;
шампиньоны, запеченные в кеци — 5 рублей 30 копеек;
пхали из шпината — 5 рублей.
Cimes
Формат: кафе с израильской уличной едой (подробности о том, кто его открыл, по ). этой ссылке
Где: ул. К. Маркса, 17.
Когда: с 11.00 до 23.00 ежедневно.
Некоторые позиции из меню:
хумус с кедровым орехом (250 г) — 9,5 рубля;
салат табуле (270 г) — 8 рублей;
суп харира (270 г) — 7 рублей;
шакшука (520 г) — 11 рублей;
шварма в пите (420 г) — 9,5 рубля;
фалафель на тарелке (600 г) — 13 рублей;
пирог Басбуса (100 г) — 5 рублей.
Al Dente
Фото: koko.by Фото: koko.by Фото: koko.by Фото: koko.by
Фото: koko.by
Формат: кафе в ТРЦ Green City.
Где: ул. Притыцкого, 156.
Когда: с 10.00 до 22.00.
Некоторые позиции из меню:
нисуаз со свежим тунцом — 12,8 рубля;
крем-суп из томатов — 5,8 рубля;
карбонара — 10,6 рубля;
паста с морепродуктами — 18,6 рубля;
пицца «Маргарита» — 8,7 рубля;
пицца салями — 13,8 рубля;
пицца «4 сезона» — 15,8 рубля.
Hunky Dory
Формат: бар (немного о нем). подробней
Где: пр. Независимости, 25 (ДК профсоюзов).
Когда: с 18.00 до 02.00 (в пятницу и субботу до 06.00).
Некоторые позиции из меню:
грибной крем-суп — 10 рублей;
салат с креветками и кунжутным соусом — 15 рублей;
тартар из говядины с горчичным соусом — 15 рублей;
тельятелле с говядиной, руколой и соусом маринара — 16 рублей;
классический чизбургер — 15 рублей;
филе семги терияки с булгуром — 23 рубля;
клубничный чизкейк / торт «Наполеон» — 8 рублей.
More Fish
Фото: koko.by Фото: koko.by Фото: koko.by Фото: koko.by
Фото: koko.by
Формат: рыбный магазин и кафе.
Где: Логойский тракт, 50.
Когда: с 10.30 до 21.30.
Некоторые позиции из меню:
салат с руколой и томатом черри — 7,99 рубля;
салат с руколой и креветками — 13,99 рубля;
крем-суп из лосося — 8,99 рубля;
филе окуня на гриле с овощным соте — 13,99 рубля;
бургер с филе трески и соусом чили — 7,99 рубля;
штрудель со шпинатом и лососем — 5,99 рубля;
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Май прошел, но не бесследно: в Минске появилось больше десяти приличных заведений. Это и придомовая пекарня в Новой Боровой, и новая кальянная на Зыбицкой, и...