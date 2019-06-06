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Ресторанный Минск продолжает взрываться. В городе открылось столько заведений, а вы и не в курсе

07.06.2019 14:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Май прошел, но не бесследно: в Минске появилось больше десяти приличных заведений. Это и придомовая пекарня в Новой Боровой, и новая кальянная на Зыбицкой, и французский ресторан в центре от звездной команды. В общем, места на любой вкус. Нелишним будет напомнить, что следить за ресторанными новостями вы можете на странице с нашими традиционными подборками, где мы показываем новые заведения.

Открываете новое заведение в Минске и готовы показать его и рассказать о нем? Пишите на afisha@tutby.com с пометкой «Новое заведение».

Brioche


Фото: bulataya.com

Фото: bulataya.com

Фото: bulataya.com

Фото: bulataya.com

Фото: bulataya.com

Фото: bulataya.com

Формат: придомовая пекарня.

Где: улица Леонардо да Винчи, 2 (Новая Боровая).

Когда: с 7.30 до 22.30 ежедневно.

Некоторые позиции из меню:

классический круассан — 3,20 рубля;

круассан с миндальным кремом — 4,50 рубля;

киш с грибами — 4,90 рубля;

тарталетка "Яблоко" — 5,50 рубля;

мильфей фисташковый — 8,50 рубля;

эклер (в ассортименте) — 6,60 рубля;

хлеб (ржаной со злаками) — 6,60 рубля.

Мята Lounge

















Формат: кальянная.

Где: ул. Зыбицкая, 2 (вход со стороны реки).

Когда: воскресенье - четверг — с 12.00 до 02.00, пятница и суббота — с 12.00 до 05.00.

Некоторые позиции из меню:

салат со свежим авокадо, креветками и ананасом — 13 рублей;

креветки на гриле с кукурузой — 19 рублей;

тартар из говядины / лосося и авокадо / тунца, апельсина, имбиря и цукини — 15 рублей;

крем-суп из белых грибов — 8 рублей;

паста — 13−15 рублей;

бургеры — 14−17 рублей;

филе лосося запеченное с овощами и лимонным маслом — 26 рублей.

Le Gosse

















Формат: ресторан французской кухни (здесь подробней).

Где: пл. Свободы, 13.

Когда: с 8.00 до 23.00 ежедневно.

Некоторые позиции из меню:

ризотто с тунцом, бонито — 18 рублей;

равиоли с телячьими мозгами, грибной соус — 16 рублей;

суп с морским гребешком, вешенки, имбирь — 11 рублей;

лосось, печеный порей, голландский соус с тремя видами икры — 24 рубля;

тефтели из баранины, томатное рагу, йогурт, маринованный гранат — 19 рублей.

тартар из тунца с авокадо, соус понзу — 21 рубль.

лимонный тарт — 9 рублей.

Busel House

















Формат: ресторан при гостинице Mercure (почему такое название, объясняли тут).

Где: ул. Зыбицкая, 4.

Когда: с 12.00 до 00.00.

Некоторые позиции из меню:

греческий салат (200 г) — 10 рублей;

борщ (350/50 г) — 12 рублей;

драники с мачанкой (350 г) — 25 рублей;

спагетти "Болоньезе" (240 г) — 18 рублей;

рагу с зайцем (420 г) — 30 рублей;

чизкейк (130 г) — 10 рублей.

Vinie Jones Pub

















Формат: пивной бар в английском стиле (мы Минска спортивный паб">писали о его именитых владельцах).

Где: ул. Интернациональная, 33.

Когда: с понедельника по четверг — с 17.00 до 02.00, в пятницу — с 17.00 до 04.00, в субботу — с 13.00 до 04.00, в воскресенье — с 13.00 до 02.00.

Некоторые позиции из меню:

пита с курицей / говядиной — 10/11 рублей;

говяжьи ребра со свежими огурцами в остром маринаде — 14 рублей;

куриные крылья на подушке из гуакамоле — 13 рублей;

бургер с говядиной и салатом «Коул Слоу» — 14 рублей;

теплый салат с уткой и бобами — 13 рублей;

холодник с картофелем и хреном — 8 рублей;

стейк из говядины с соусом «Демиглас» — 26 рублей

филе утки с сальсой из киви и печеным баклажаном — 15 рублей.

«Хинкальня»

















Формат: ресторан грузинской кухни.

Где: ул. К. Маркса, 21.

Когда: с 11.00 до 23.00.

Некоторые позиции из меню:

хинкали с сыром / мясом — 1 рубль;

суп харчо — 6 рублей 50 копеек;

хачапури по-аджарски — 7 рублей 70 копеек;

шампиньоны, запеченные в кеци — 5 рублей 30 копеек;

пхали из шпината — 5 рублей.

Cimes














Формат: кафе с израильской уличной едой (подробности о том, кто его открыл, по этой ссылке).

Где: ул. К. Маркса, 17.

Когда: с 11.00 до 23.00 ежедневно.

Некоторые позиции из меню:

хумус с кедровым орехом (250 г) — 9,5 рубля;

салат табуле (270 г) — 8 рублей;

суп харира (270 г) — 7 рублей;

шакшука (520 г) — 11 рублей;

шварма в пите (420 г) — 9,5 рубля;

фалафель на тарелке (600 г) — 13 рублей;

пирог Басбуса (100 г) — 5 рублей.

Al Dente


Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Формат: кафе в ТРЦ Green City.

Где: ул. Притыцкого, 156.

Когда: с 10.00 до 22.00.

Некоторые позиции из меню:

нисуаз со свежим тунцом — 12,8 рубля;

крем-суп из томатов — 5,8 рубля;

карбонара — 10,6 рубля;

паста с морепродуктами — 18,6 рубля;

пицца «Маргарита» — 8,7 рубля;

пицца салями — 13,8 рубля;

пицца «4 сезона» — 15,8 рубля.

Hunky Dory

















Формат: бар (немного подробней о нем).

Где: пр. Независимости, 25 (ДК профсоюзов).

Когда: с 18.00 до 02.00 (в пятницу и субботу до 06.00).

Некоторые позиции из меню:

грибной крем-суп — 10 рублей;

салат с креветками и кунжутным соусом — 15 рублей;

тартар из говядины с горчичным соусом — 15 рублей;

тельятелле с говядиной, руколой и соусом маринара — 16 рублей;

классический чизбургер — 15 рублей;

филе семги терияки с булгуром — 23 рубля;

клубничный чизкейк / торт «Наполеон» — 8 рублей.

More Fish


Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Формат: рыбный магазин и кафе.

Где: Логойский тракт, 50.

Когда: с 10.30 до 21.30.

Некоторые позиции из меню:

салат с руколой и томатом черри — 7,99 рубля;

салат с руколой и креветками — 13,99 рубля;

крем-суп из лосося — 8,99 рубля;

филе окуня на гриле с овощным соте — 13,99 рубля;

бургер с филе трески и соусом чили — 7,99 рубля;

штрудель со шпинатом и лососем — 5,99 рубля;

Чем заняться в Минске ночью? Здесь собраны вечеринки на любой вкус

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Май прошел, но не бесследно: в Минске появилось больше десяти приличных заведений. Это и придомовая пекарня в Новой Боровой, и новая кальянная на Зыбицкой, и...
 
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