Ресторанный Минск продолжает взрываться. В городе открылось столько заведений, а вы и не в курсе

Источник материала: Tut.by

Май прошел, но не бесследно: в Минске появилось больше десяти приличных заведений. Это и придомовая пекарня в Новой Боровой, и новая кальянная на Зыбицкой, и французский ресторан в центре от звездной команды. В общем, места на любой вкус. Нелишним будет напомнить, что следить за ресторанными новостями вы можете на странице с нашими традиционными подборками, где мы показываем новые заведения.

Открываете новое заведение в Минске и готовы показать его и рассказать о нем? Пишите на afisha@tutby.com с пометкой «Новое заведение».

Brioche



Фото: bulataya.com

Фото: bulataya.com

Фото: bulataya.com

Фото: bulataya.com

Фото: bulataya.com

Фото: bulataya.com

Формат: придомовая пекарня. Где: улица Леонардо да Винчи, 2 (Новая Боровая). Когда: с 7.30 до 22.30 ежедневно. Некоторые позиции из меню: классический круассан — 3,20 рубля; круассан с миндальным кремом — 4,50 рубля; киш с грибами — 4,90 рубля; тарталетка "Яблоко" — 5,50 рубля; мильфей фисташковый — 8,50 рубля; эклер (в ассортименте) — 6,60 рубля; хлеб (ржаной со злаками) — 6,60 рубля.

Мята Lounge



































Формат: кальянная. Где: ул. Зыбицкая, 2 (вход со стороны реки). Когда: воскресенье - четверг — с 12.00 до 02.00, пятница и суббота — с 12.00 до 05.00. Некоторые позиции из меню: салат со свежим авокадо, креветками и ананасом — 13 рублей; креветки на гриле с кукурузой — 19 рублей; тартар из говядины / лосося и авокадо / тунца, апельсина, имбиря и цукини — 15 рублей; крем-суп из белых грибов — 8 рублей; паста — 13−15 рублей; бургеры — 14−17 рублей; филе лосося запеченное с овощами и лимонным маслом — 26 рублей.

Le Gosse



































Формат: ресторан французской кухни ( здесь подробней ). Где: пл. Свободы, 13. Когда: с 8.00 до 23.00 ежедневно. Некоторые позиции из меню: ризотто с тунцом, бонито — 18 рублей; равиоли с телячьими мозгами, грибной соус — 16 рублей; суп с морским гребешком, вешенки, имбирь — 11 рублей; лосось, печеный порей, голландский соус с тремя видами икры — 24 рубля; тефтели из баранины, томатное рагу, йогурт, маринованный гранат — 19 рублей. тартар из тунца с авокадо, соус понзу — 21 рубль. лимонный тарт — 9 рублей.

Busel House



































Формат: ресторан при гостинице Mercure (почему такое название, объясняли тут ). Где: ул. Зыбицкая, 4. Когда: с 12.00 до 00.00. Некоторые позиции из меню: греческий салат (200 г) — 10 рублей; борщ (350/50 г) — 12 рублей; драники с мачанкой (350 г) — 25 рублей; спагетти "Болоньезе" (240 г) — 18 рублей; рагу с зайцем (420 г) — 30 рублей; чизкейк (130 г) — 10 рублей.

Vinie Jones Pub



































Формат: пивной бар в английском стиле (мы Минска спортивный паб">писали о его именитых владельцах). Где: ул. Интернациональная, 33. Когда: с понедельника по четверг — с 17.00 до 02.00, в пятницу — с 17.00 до 04.00, в субботу — с 13.00 до 04.00, в воскресенье — с 13.00 до 02.00. Некоторые позиции из меню: пита с курицей / говядиной — 10/11 рублей; говяжьи ребра со свежими огурцами в остром маринаде — 14 рублей; куриные крылья на подушке из гуакамоле — 13 рублей; бургер с говядиной и салатом «Коул Слоу» — 14 рублей; теплый салат с уткой и бобами — 13 рублей; холодник с картофелем и хреном — 8 рублей; стейк из говядины с соусом «Демиглас» — 26 рублей филе утки с сальсой из киви и печеным баклажаном — 15 рублей.

«Хинкальня»



































Формат: ресторан грузинской кухни. Где: ул. К. Маркса, 21. Когда: с 11.00 до 23.00. Некоторые позиции из меню: хинкали с сыром / мясом — 1 рубль; суп харчо — 6 рублей 50 копеек; хачапури по-аджарски — 7 рублей 70 копеек; шампиньоны, запеченные в кеци — 5 рублей 30 копеек; пхали из шпината — 5 рублей.

Cimes





























Формат: кафе с израильской уличной едой (подробности о том, кто его открыл, по этой ссылке ). Где: ул. К. Маркса, 17. Когда: с 11.00 до 23.00 ежедневно. Некоторые позиции из меню: хумус с кедровым орехом (250 г) — 9,5 рубля; салат табуле (270 г) — 8 рублей; суп харира (270 г) — 7 рублей; шакшука (520 г) — 11 рублей; шварма в пите (420 г) — 9,5 рубля; фалафель на тарелке (600 г) — 13 рублей; пирог Басбуса (100 г) — 5 рублей.

Al Dente



Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Формат: кафе в ТРЦ Green City. Где: ул. Притыцкого, 156. Когда: с 10.00 до 22.00. Некоторые позиции из меню: нисуаз со свежим тунцом — 12,8 рубля; крем-суп из томатов — 5,8 рубля; карбонара — 10,6 рубля; паста с морепродуктами — 18,6 рубля; пицца «Маргарита» — 8,7 рубля; пицца салями — 13,8 рубля; пицца «4 сезона» — 15,8 рубля.

Hunky Dory



































Формат: бар (немного подробней о нем). Где: пр. Независимости, 25 (ДК профсоюзов). Когда: с 18.00 до 02.00 (в пятницу и субботу до 06.00). Некоторые позиции из меню: грибной крем-суп — 10 рублей; салат с креветками и кунжутным соусом — 15 рублей; тартар из говядины с горчичным соусом — 15 рублей; тельятелле с говядиной, руколой и соусом маринара — 16 рублей; классический чизбургер — 15 рублей; филе семги терияки с булгуром — 23 рубля; клубничный чизкейк / торт «Наполеон» — 8 рублей.

More Fish



Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Формат: рыбный магазин и кафе. Где: Логойский тракт, 50. Когда: с 10.30 до 21.30. Некоторые позиции из меню: салат с руколой и томатом черри — 7,99 рубля; салат с руколой и креветками — 13,99 рубля; крем-суп из лосося — 8,99 рубля; филе окуня на гриле с овощным соте — 13,99 рубля; бургер с филе трески и соусом чили — 7,99 рубля; штрудель со шпинатом и лососем — 5,99 рубля;

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