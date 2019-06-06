|
Volkswagen собрал более 20 тысяч заказов на электромобиль ID.3
Источник материала: Tut.by
Чуть менее месяца понадобилось Volkswagen для того, чтобы число заявок на электрический хэтчбек ID.3 превысило отметку в 20 тысяч — об этом в своем Twitter похвастался Юрген Стакманн, отвечающий в правлении автогиганта за продажи.
Напомним, что без малого месяц назад Volkswagen показал общественности
Для оформления заказа на ID.3 необходимо внести задаток в размере 1000 евро. Тираж ID3 1st, как ожидается, будет ограничен 30 тысячами экземплярами — похоже, что все электрокары из первой партии закажут в кратчайшие сроки: первоначально в Volkswagen рассчитывали собрать заказы на все 30 тысяч машин к сентябрю этого года, когда во Франкфурте состоится мировая премьера «пятидверки».
Цифра «3» в обозначении модели означает, что электромобиль принадлежит к сегменту компактных моделей и вслед за Beetle и Golf открывает третью важную главу в истории компании. Вслед за «тройкой» на рынок будут выведены серийные модели на основе концептов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чуть менее месяца понадобилось Volkswagen для того, чтобы число заявок на электрический хэтчбек ID.3 превысило отметку в 20 тысяч - об этом в своем Twitter похвастался Юрген...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)