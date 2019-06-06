Volkswagen собрал более 20 тысяч заказов на электромобиль ID.3

Источник материала: Tut.by

Чуть менее месяца понадобилось Volkswagen для того, чтобы число заявок на электрический хэтчбек ID.3 превысило отметку в 20 тысяч — об этом в своем Twitter похвастался Юрген Стакманн, отвечающий в правлении автогиганта за продажи.





Напомним, что без малого месяц назад Volkswagen показал общественности ID.3 в камуфляже, одновременно начав прием предварительных заявок на электрокар, в основу которого легла модульная платформа MEB. Причем пока для заказа доступны машины так называемой стартовой версии с батареей емкость 58 кВтч, тремя уровнями оснащения и включенными в стоимость (а это около 40 тысяч евро) 2000 кВтч энергии на терминалах быстрой зарядки (то есть это 35 полных зарядок).





Для оформления заказа на ID.3 необходимо внести задаток в размере 1000 евро. Тираж ID3 1st, как ожидается, будет ограничен 30 тысячами экземплярами — похоже, что все электрокары из первой партии закажут в кратчайшие сроки: первоначально в Volkswagen рассчитывали собрать заказы на все 30 тысяч машин к сентябрю этого года, когда во Франкфурте состоится мировая премьера «пятидверки».

Цифра «3» в обозначении модели означает, что электромобиль принадлежит к сегменту компактных моделей и вслед за Beetle и Golf открывает третью важную главу в истории компании. Вслед за «тройкой» на рынок будут выведены серийные модели на основе концептов I.D. Crozz , Vizzion и Roomzz , которым также присвоят собственные номера в названии.