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"Беллегпром" утверждает, что до 70% одежды в секонд-хэндах на самом деле новая

07.06.2019 14:06 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина настаивает на честной конкуренции со стороны секонд-хендов и магазинов, торгующих товарами из Средней Азии.

"Мы не боимся конкуренции в части секонд-хендов и азиатских магазинов. Мы просто будем бороться за то, чтобы конкуренция была честная, прозрачная и открытая. И чтобы товары, которые представлены в этих сетях, отвечали требованиям и нормам законодательства, которые действуют внутри нашей страны", - заявила Лугина на пресс-конференции в Минске в пятницу.

Она пояснила, что одна из основных претензий к азиатским магазинам заключается в продаже продукции, не соответствующей требованиям технического регламента. "Большая ее часть не соответствует (техрегламенту - ИФ) по вложению тех или иных волокон, смесовому составу. Особенно это детская одежда", - уточнила Лугина.

"Я понимаю, что все будут защищать такого плана магазины, потому что там все красиво и дешево, и сегодня все голосуют рублем. (...) Но если мы говорим, что все работаем в системе стандартов и соответствия тем или иным гигиеническим требованиям, то это касается всех, в том числе и азиатских магазинов", - добавила она.

К секонд-хендам, по словам Лугиной, есть вопрос в части продажи стоковых вещей под маркой бывшей в употреблении. "Под маркой секонд-хенда, а это одежда которая не облагается ввозными пошлинами, завозится абсолютно новая одежда с этикетками", - заявила глава "Беллегпрома", уточнив, что, по аналитике концерна, доля такой одежды в магазинах секонд-хенд может достигать 70%.

Лугина рассказала, что в течение полугода "Беллегпром" намерен провести анализ работы секонд-хендов. "Мы должны понять, сколько товара завезено на территорию страны, сколько магазинов официально открылось, с какой скоростью и динамикой они открываются. Хочется разобраться с тем, каким образом таможенный комитет классифицирует при ввозе продукцию секонд-хенд, какими документами она сопровождается и почему освобождена от уплаты дополнительных таможенных пошлин", - пояснила она.

При этом глава "Беллегпрома" допускает, что по итогам такого анализа будут инициированы меры по регулированию рынка. "Но сначала надо разобраться. (...) Может, по результатам анализа вообще ни с кем бороться не надо будет", - заметила она.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина настаивает на честной конкуренции со стороны секонд-хендов и магазинов, торгующих товарами из Средней Азии.
 
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