Газпром готов начать переговоры о прямых поставках на Украину по сниженной на 25% цене

Источник материала: Интерфакс

"Газпром" (MOEX: GAZP) готов начать переговоры о прямых поставках на Украину по сниженной на 25% цене, что дешевле, чем по реверсу.

"Самым главным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа на Украину", - заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с оппозиционными украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

Миллер высказался за прямые переговоры с Киевом по газовым вопросам.

"Мы рады слышать позитивные реакции украинского общества на перспективы прямых переговоров по газовым вопросам и, конечно же, отмечаем тот энтузиазм и ту настойчивость, которую проявила партийно-оппозиционная платформа "За жизнь" в организации прямых переговоров с российской стороной по продлению контракта на транзит через территорию Украины и заключению контракта на поставку российского газа на Украину, и этот контракт будет прямой между "Газпромом" и украинской компанией-оператором", - сказал глава российской компании.

"Здесь надо отметить, что в последнее время неоправданно большое внимание уделяется только вопросу продления контракта на транзит. На самом деле первым, самым главным и самым значимым вопросом является заключение контракта прямого на поставку российского газа на Украину. В первую очередь, это вопрос цен, которые, конечно же, будут ниже, которые будут, без сомнения, более конкурентоспособные, чем какие-либо другие варианты поставок газа, это, во-первых. А во-вторых, надо понимать, что вопрос о том, будет контракт прямой на поставку российского газа на украинский рынок или его не будет, это также вопрос о том, какие газотранспортные мощности "Газпром", Российская Федерация будут иметь на границе России и Украины для подачи газа в газотранспортную систему Украины", - пояснил он.

"Вместе с тем мы отмечаем, что пока не было никаких сигналов от нового украинского президента по газовым вопросам, и в связи с этим готовы с партией "Оппозиционная платформа "За жизнь" продолжить прямые контакты, переговоры и по контракту на транзит, и по контракту на поставку газа. При этом я сразу хочу сказать, что мы подтверждаем тот уровень цен, который обсуждался в рамках предыдущих встреч, по которым мы готовы поставлять газ на Украину по нашим прямым поставкам, и готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечили бы цену на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время", - добавил Миллер.

По словам Медведчука, стоимость газа для населения на Украине не может превышать 4 тыс. гривен.

"У нас критически мало времени, чтобы договориться с "Газпромом" по газовым вопросам", - отметил Бойко.