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Масштабная реконструкция боев за освобождение Могилева пройдет 28 июня
Источник материала: Интерфакс
Масштабная реконструкция боев за Могилев пройдет 28 июня в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщает
Местом проведения театрализованного мероприятия станет площадка возле ТЦ "Е-Сити". Здесь будут показаны реконструкция обороны Могилева, жизнь города в годы Великой Отечественной войны, освобождение областного центра от немецко-фашистских захватчиков.
Зрители увидят элементы воздушного боя, танковых сражений, боевых действий на земле с использованием пиротехнических средств и имитацией визуального и звукового эффекта выстрелов, взрывов, сжигания домов и построек.
Планируется, что участие в театрализованном действе примут более 3,5 тыс. человек, свыше 25 единиц техники.
В настоящее время проходит репетиция довоенного периода и ретро- периода.
Все желающие присоединится и поучаствовать в масштабном празднике могут приходить прямо на репетиционную площадку к помощникам режиссёра или обращаться в Могилёвский городской центр культуры и досуга.
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Масштабная реконструкция боев за Могилев пройдет 28 июня в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщает "Веснік Магілева".
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