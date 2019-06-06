Масштабная реконструкция боев за освобождение Могилева пройдет 28 июня

Источник материала: Интерфакс

Масштабная реконструкция боев за Могилев пройдет 28 июня в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщает "Веснік Магілева" .

Местом проведения театрализованного мероприятия станет площадка возле ТЦ "Е-Сити". Здесь будут показаны реконструкция обороны Могилева, жизнь города в годы Великой Отечественной войны, освобождение областного центра от немецко-фашистских захватчиков.

Зрители увидят элементы воздушного боя, танковых сражений, боевых действий на земле с использованием пиротехнических средств и имитацией визуального и звукового эффекта выстрелов, взрывов, сжигания домов и построек.

Планируется, что участие в театрализованном действе примут более 3,5 тыс. человек, свыше 25 единиц техники.

В настоящее время проходит репетиция довоенного периода и ретро- периода.

Все желающие присоединится и поучаствовать в масштабном празднике могут приходить прямо на репетиционную площадку к помощникам режиссёра или обращаться в Могилёвский городской центр культуры и досуга.