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«Растерялся, забыл – значит, будет сдавать в следующем году». Как будет проходить ЦТ в 2019 году
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вступительная кампания в Беларуси должна пройти комфортно, четко и справедливо. Такие приоритеты обозначены 7 июня на первом заседании комиссии по контролю за ходом подготовки и проведению вступительных испытаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, централизованное тестирование начинается 11 июня. Для его проведения открыты 40 пунктов. В помещениях должно быть прохладно, в обязательном порядке – вода и дежурные медработники и, главное, никакого шума, чтобы ничто не отвлекало абитуриента от ЦТ.
Вход разрешен только по специальным документам, никакие другие корочки такого права не дают. Особое внимание – гаджетам и телефонам. Их нельзя проносить с собой и пользоваться при тестировании.
Павел Пинчук, начальник главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета госконтроля Беларуси, руководитель организационной группы:
За всеми этапами тестирования будут наблюдать 250 работников Комитета госконтроля. В 2019 году ЦТ пройдут более 75 тысяч человек.
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Новости Беларуси. Вступительная кампания в Беларуси должна пройти комфортно, четко и справедливо. Такие приоритеты обозначены 7 июня на первом заседании комиссии...
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