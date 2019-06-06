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«Растерялся, забыл – значит, будет сдавать в следующем году». Как будет проходить ЦТ в 2019 году

07.06.2019 14:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вступительная кампания в Беларуси должна пройти комфортно, четко и справедливо. Такие приоритеты обозначены 7 июня на первом заседании комиссии по контролю за ходом подготовки и проведению вступительных испытаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Растерялся, забыл – значит, будет сдавать в следующем году». Как будет проходить ЦТ в 2019 году

«Растерялся, забыл – значит, будет сдавать в следующем году». Как будет проходить ЦТ в 2019 году

Напомним, централизованное тестирование начинается 11 июня. Для его проведения открыты 40 пунктов. В помещениях должно быть прохладно, в обязательном порядке – вода и дежурные медработники и, главное, никакого шума, чтобы ничто не отвлекало абитуриента от ЦТ.

Вход разрешен только по специальным документам, никакие другие корочки такого права не дают. Особое внимание – гаджетам и телефонам. Их нельзя проносить с собой и пользоваться при тестировании.

«Растерялся, забыл – значит, будет сдавать в следующем году». Как будет проходить ЦТ в 2019 году

Павел Пинчук, начальник главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета госконтроля Беларуси, руководитель организационной группы:
Будут предупреждаться. Никто обыскивать людей не будет. Просто предупреждаться, и если потом обнаружено в ходе централизованного тестирования, что у него есть, его отстраняют. Это без вопросов. Растерялся, забыл – значит, будет сдавать в следующем году.

За всеми этапами тестирования будут наблюдать 250 работников Комитета госконтроля. В 2019 году ЦТ пройдут более 75 тысяч человек.

«Растерялся, забыл – значит, будет сдавать в следующем году». Как будет проходить ЦТ в 2019 году

«Растерялся, забыл – значит, будет сдавать в следующем году». Как будет проходить ЦТ в 2019 году

Люди в материале: Павел Пинчук
 
 
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Новости Беларуси. Вступительная кампания в Беларуси должна пройти комфортно, четко и справедливо. Такие приоритеты обозначены 7 июня на первом заседании комиссии...
 
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