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Жительница Шарковщины похитила у соседки паспорт и оформила кредиты на 6,5 тысячи рублей

07.06.2019 14:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Шарковщине возбуждено уголовное дело по факту хищения паспорта и покушения на мошенничество.  

Как сообщает УСК по Витебской области, летом 2018 года 40-летняя местная жительница, придя в гости к соседке, украла у неё паспорт.  

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемая пыталась взять кредиты на чужое имя. Гражданка хотела завладеть 15 тысячами рублей в нескольких банках Витебска. План женщины удался частично – она смогла получить около 6,5 тысячи рублей. Незаконно добытые средства подозреваемая потратила.  

Ранее женщина судима не была. Фигурантку отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ущерб частично возмещён.  

Расследование продолжается.  

Весной 2019 в Молодечно мужчина похитил деньги с чужой карточки.  

«Выручку» злоумышленник потратил на лотерею – подробности здесь.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Шарковщине возбуждено уголовное дело по факту хищения паспорта и покушения на мошенничество.   Как сообщает УСК по Витебской области, летом 2018...
 
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