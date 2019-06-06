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В Гомельском районе скончалась беременная женщина: проводится проверка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По факту смерти беременной женщины в Гомельском районе проводится проверка.
Как
Предварительно, случившееся не носит криминального характера. Точная причина смерти будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы.
Проводится проверка.
В главном управлении здравоохранения Гомельского облисполкома сообщили, что женщина была беременна.
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Новости Беларуси. По факту смерти беременной женщины в Гомельском районе проводится проверка. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК...
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