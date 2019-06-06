«Не позволил ему есть кошачью еду». Родители рассказали, почему их дети могут расплакаться – смешные истории

Источник материала: СТВ

В жизни каждого человека случаются моменты, когда что-то может довести до слёз. События эти бывают как приятными, так и совершенно ужасными. Тем не менее иногда причина слёз оказывается смешной, часто это происходит с детьми.

Как сообщается на сайте «Bored Panda», родители порой сталкиваются с невероятными проблемами своих детей, которые вводят малышей в отчаяние, а у взрослых вызывают недоумение.

Мы решили отобрать девять самых смешных причин детских слёз.

1. Мост Золотые ворота на самом деле не золотой.



Фото: boredpanda.com

2. Жизнь очень трудна, когда ты не можешь взять книгу, на которой сидишь.



Фото: boredpanda.com

3. Он хотел сесть в автобус. В автобус, который показывался по телевизору.

Цветы жизни. Посмотрите, как заразительно смеются эти дети



Фото: boredpanda.com

4. Он съел свою сырную палочку и попросил добавки. Когда я распаковал новую и предложил ему – он вышел из себя, потому что он не хотел новую. Он хотел ту, которую уже съел.



Фото: boredpanda.com

5. Я «отказался» выключить Солнце, чтобы он смог зажечь тыкву.



Фото: boredpanda.com

6. Он хотел жёлтую чашку, поэтому я дал ему жёлтую чашку. Теперь его жизнь разрушена.



Фото: boredpanda.com

7. Я не позволил ему есть кошачью еду.

Пока мама не видит. Папы остались одни с малышами – что из этого вышло



Фото: boredpanda.com

8. Я не позволил ему есть мусор.



Фото: boredpanda.com

9. Она вышла из себя, потому что ей не подошла моя обувь.



Фото: boredpanda.com

В этой ситуации детям грустно, а взрослым смешно. Но бывает и наоборот. Например, не так давно мы рассказывали о том, что случается, если оставить детей одних без присмотра на пару минут.