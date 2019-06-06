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Александр Лукашенко, посещая НПЗ «Нафтан»: «Нет экономики – нет государства»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко ориентирует руководство нефтеперерабатывающих предприятий в деловом ключе решать вопросы по компенсации потерь в результате поставки в Беларуси некондиционной российской нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 7 июня, заявил Президент, посещая «Нафтан».
Напомним, о резком ухудшении качества российской нефти заговорили в конце апреля. Тогда содержание хлорорганических соединений в сырье превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. Уже в мае белорусско-российская дорожная карта по вытеснению с территории Беларуси некачественной нефти была согласована.
Сегодня главе государства также доложили о социально-экономическом развитии Витебской области и Новополоцка. От руководства региона Александр Лукашенко требует четко видеть стратегию развития.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В свое время мы начали деревообработку модернизировать и у вас немало сделали. Если вы здесь не работаете на модернизированном предприятии, а это ваша стратегия (одна, скажем, из стратегий), потому что вы в лесу живете, лес надо перерабатывать. Если у вас там плохо, это вообще плохо для вас, для министра и для правительства – к примеру.
Вот это стратегическое направление. Но это не ваша придуманная стратегия. Это когда-то через колено я всех заставил модернизировать деревообработку. Кричали, вопили, не туда деньги вложили. Сегодня деревообработка дает результат в целом по стране. А у вас в Витебске как?
Также Александр Лукашенко ознакомился с современными методами управления производством и посетил несколько объектов предприятия. На заводе строится установка замедленного коксования нефтяных остатков. Проект позволит увеличить глубину переработки нефтяного сырья до 90 %, выход светлых нефтепродуктов – до 65% и получить новый продукт – нефтяной кокс. Это хорошее топливо для цементной промышленности, энергетики. Его можно применять и в металлургии.
Вопросы модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов обсудили на совещании. Прошло уже два года с последнего подобного масштабного разговора. Примерно столько же и после назначения новых руководителей «Нафтана» и «Мозырского НПЗ».
Александр Лукашенко:
Я не скажу, что суверенитет и независимость нашего государства напрямую зависят от работы НПЗ. Но это один из довольно серьезных факторов существования экономики нашего государства, читай – белорусского государства в целом. Нет экономики – нет государства.
Сегодня я хотел бы услышать четкие и объективные доклады по существу. Во-первых, на какой стадии находится реализация этих инвестпроектов? Во-вторых, мной установлен срок завершения строительно-монтажных работ. Как эти сроки выдерживаются на одном и втором заводах? В-третьих, какие результаты работы НПЗ ожидаются после завершения модернизации? В-четвертых, как планируется обеспечивать эффективную работу в новых условиях? Какие перспективы в сфере нашей нефтепереработки видим все мы и правительство хотя бы на ближайшие 10 лет?
Особое внимание – повышению эффективности продаж за рубежом. Также на совещании Александр Лукашенко подчеркнул, что одна из перспектив развития нефтеперерабатывающего комплекса – это добыча своей нефти.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко ориентирует руководство нефтеперерабатывающих предприятий в деловом ключе решать вопросы по компенсации потерь в...
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