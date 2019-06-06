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Дачные кошмары: куда бежать и что делать, если на участке завелись змеи

07.06.2019 14:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вряд ли кто-то обрадуется, заметив у себя на участке змею. И неважно, безобидный уж это или ядовитая гадюка — крику будет на весь поселок. Пользователи дачно-строительного форума www.forumhouse.ru рассказывают, как прогнать змею с участка и что делать, чтобы она там не завелась.


Черная змея. Фото: pixabay.com

Как защитить свой участок от змей

Змеи редко нападают первыми, однако вряд ли от этого легче, когда случайно наступишь на гада у своего любимого прудика или просто встретишь такого «гостя» в сарае или в малиннике.

Пожалуй, первое, что нужно сделать, чтобы свести к нулю возможность таких встреч — навести порядок на участке. Регулярно косите траву (кстати, шум газонокосилки отпугивает ползучих тварей), убирайте ветки и другой мусор. Куски шифера, бочки, бревна, старые доски, шины — все это привлекательные убежища для ползучих, а потому не должно находиться на участке. Змеи любят густые кустарники и большие валуны — им нравится охотиться в плотной тени.


Там, где порядок, змеи не водятся

Если ваши соседи подолгу не появляются в своих владениях, на них растет бурьян, то для собственного же спокойствия стоит подкосить и соседские заросли.

Компостные кучи организовывайте подальше от жилья: пресмыкающиеся любят прятаться там от непогоды и устраивать гнезда.

Как отпугнуть змей с участка

Сейчас не проблема найти, чем отпугивать змей с участка: продается много различных приборов для отпугивания змей, их можно купить в интернете. Стоимость — от 38 рублей.


В описании этих устройств говорится, что они создают неприятные для рептилий вибрации или излучают отпугивающие волны. Для тех, кто не верит в эффективность таких устройств, предлагают «биоотпугиватель» — специальный препарат, который отпугивает змей своим запахом. Порошок рекомендовано рассыпать по периметру участка. Одна упаковка стоит 8 рублей.


Есть и народные средства, чтобы пугать пресмыкающихся: разбросать по участку тряпки, пропитанные в гербициде или солярке.

Как уже отмечалось, пресмыкающиеся не любят шума и вибраций. Вывод — почаще созывайте в загородный дом гостей или устройте там мастерскую по обработке дерева. Ну а если серьезно, можно обойтись «малой кровью» и вместо покупных отпугивателей расставить по всему участку несколько «ветряков» из пластиковых бутылок на куске арматуры.

Если верить народному опыту, прогнать змей можно и с помощью натуральной шерсти. Ее нужно разложить у порога в дом и другие постройки, а также во всех местах, куда может забраться живой «шнурок».

Говорят, что пресмыкающиеся не переносят запах чеснока. Так что можно испробовать еще одни способ оградить себя от пресмыкающихся: посадить побольше этого растения у себя на участке.

Чтобы избавиться от змей на участке, нужно сначала истребить грызунов. Они — лакомство для пресмыкающихся. Посему, если с вами живет множество мышей, следует опасаться и ожидать и появления охотника на них, и, как свидетельствует практика, — весьма ловкого! Тут уж из двух зол придется выбирать меньшее и избавляться от истребителя мышей. Правда, можно завести на даче «суперохотника» — ежа.


Фото: Татьяна Матеева, TUT.BY

Этот способ подойдет, если вы бываете часто на даче и будете кормить ежа, иначе он убежит. Кстати, они любят ягоды, так что придется поделиться с ними урожаем.

Насколько серьезен следующий совет мы не проверяли, но попробовать можно. Один из форумчан поделился венгерским способом извести всех паразитов — от змей и кротов до мышей и жаб. Это — пьяный ежик. Считалось, что в состоянии легкого опьянения это животное не знает пощады и лучше охраняет тот участок, где оно обитает. Поэтому сельчане повсюду расставляли миски с пивом и ежи сбегались на угощение охотнее, чем на молоко.

Хорошо ловят некрупных гадов и кошки. Якобы усатые-полосатые могут вынести двойную порцию яда. Однако опытные форумчане утверждают, что лучшего охотника, чем ягдтерьеры, не найти: они душат пресмыкающихся, а заодно — и крыс.

Что делать при встрече?

Гадюка — змея не длиннее 65 см, обычно черная, но встречаются и особи серого и зеленоватого цвета — все ядовитые змеи вдоль спины имеют рисунок в виде зигзага или волны. При внезапной встрече с гадюкой, конечно, будет не до рассматривания узоров на ее спине, поэтому надо быть осторожными со всеми змеями.

Паниковать, увидев змею, не надо. И устраивать на нее охоту тоже не стоит. Лучше сразу звонить в МЧС. А детям объяснить: рептилий трогать нельзя.


Фото: пресс-служба МЧС

Из змей, которые у нас обитают, ядовитая только гадюка. При укусе нужно обильно попить и вызвать скорую. В течение полутора часов пострадавшему нужно ввести сыворотку. Помните, у пострадавшего может резко меняться давление, возможно, появится тошнота или человек потеряет сознание.

Если укусит уж или медянка, не страшно, но только в том случае, если вы не аллергик. Иначе срочно обращайтесь к врачу.

 
 
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Как прогнать змею с участка и что делать, чтобы она там не завелась.
 
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