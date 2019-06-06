Немцы разработали ответ новейшему российскому танку «Армата»

Источник материала: Tut.by

Немецкая компания Rheinmetall Aktiengesellschaft разработало перспективную основную боевую платформу нового поколения Main Ground Combat System. Об этом пишет btvtinfo.blogspot.com, отмечая, что новый танк станет ответом российской «Армате».



Российский танк «Армата». Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Как известно, танк Т-14, больше известный как «Армата» интересен во многом благодаря своей необитаемой башне, так как экипаж расположен в изолированной бронекапсуле в корпусе. Немцы пошли по тому же пути — маленький экипаж всего из двух человек расположен в танке аналогичным образом. Сверху он защищен в том числе за счет перекрытия мест расположения элементами башни и пушки.

Двигатель располагается в передней части танка, система охлаждения — в задней. В корме танка имеется отсек, где можно разместить по желанию десант или дополнительный боекомплект.

Отмечается, что шасси новой машины разработано под влиянием перспективной БМП «Lynx» KF41, представленной в прошлом году. Боекомплект размещается в двух механизированных укладках в необитаемой башне.

Основным вооружением может стать перспективная пушка 105 SB или одна из версий уже стоящей на танках Leopard-2 120-миллиметроврой пушки RH 120 LR. При этом возможно применение электрохимического способа воспламенения заряда — это позволит увеличить начальную скорость на 20%, повысить точность стрельбы и обеспечить гарантированный поджиг современного пожаро- и взрывобезопасного пороха.

Пять широкоугольных призматических приборов обеспечат хороший круговой обзор без слепых зон для экипажа. Благодаря установке по периметру башни телекамер танкисты смогут смотреть буквально «сквозь корпус» с выводом изображения на нашлемный индикатор или дисплеи.