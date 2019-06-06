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Немцы разработали ответ новейшему российскому танку «Армата»
Источник материала: Tut.by
Немецкая компания Rheinmetall Aktiengesellschaft разработало перспективную основную боевую платформу нового поколения Main Ground Combat System. Об этом
Как известно, танк Т-14, больше известный как «Армата» интересен во многом благодаря своей необитаемой башне, так как экипаж расположен в изолированной бронекапсуле в корпусе. Немцы пошли по тому же пути — маленький экипаж всего из двух человек расположен в танке аналогичным образом. Сверху он защищен в том числе за счет перекрытия мест расположения элементами башни и пушки.
Двигатель располагается в передней части танка, система охлаждения — в задней. В корме танка имеется отсек, где можно разместить по желанию десант или дополнительный боекомплект.
Отмечается, что шасси новой машины разработано под влиянием перспективной БМП «Lynx» KF41, представленной в прошлом году. Боекомплект размещается в двух механизированных укладках в необитаемой башне.
Основным вооружением может стать перспективная пушка 105 SB или одна из версий уже стоящей на танках Leopard-2 120-миллиметроврой пушки RH 120 LR. При этом возможно применение электрохимического способа воспламенения заряда — это позволит увеличить начальную скорость на 20%, повысить точность стрельбы и обеспечить гарантированный поджиг современного пожаро- и взрывобезопасного пороха.
Пять широкоугольных призматических приборов обеспечат хороший круговой обзор без слепых зон для экипажа. Благодаря установке по периметру башни телекамер танкисты смогут смотреть буквально «сквозь корпус» с выводом изображения на нашлемный индикатор или дисплеи.
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Как и российский собрат, он будет иметь необитаемую башню.
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